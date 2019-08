FOTO FV, Quattro viola a Coverciano. C'è Pezzella

Tutto pronto al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove saranno direttamente gli arbitri a spiegare al mondo del calcio le nuove regole per la stagione di Serie A che sta per cominciare. Introduce il presidente dell'AIA, Marcello Nicchi, mentre la spiegazione è affidata al designatore Nicola Rizzoli. Per la Fiorentina, come si nota dagli scatti realizzati da noi di FirenzeViola.it, presenti Fabio Bonelli, addetto del club al rapporto con gli arbitri, il team manager Alberto Marangon, il coordinatore tecnico Dario Dainelli e capitan German Pezzella. Non c'è invece il tecnico Vincenzo Montella. Avvistate, tra le altre, personalità di spicco come i team manager delle due squadre romane, entrambi ex portieri: da una parte De Sanctis, dall'altra Peruzzi. Ecco gli scatti.