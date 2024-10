FOTO FV, Platini in vacanza in questi giorni a Firenze

Fonte: di Luciana Magistrato

L'ex presidente Uefa e giocatore della Juventus Michel Platini è in vacanza da ieri a Firenze. Come mostra la foto scattata da FV, il campione francese è stato in Liguria qualche giorno fa e adesso si sta godendo qualche ora di relax anche nel capoluogo toscano. Ieri sera era mangiare in un noto ristorante fiorentino la bistecca, mentre oggi ha fatto un giro per le strade del centro insieme alla famiglia e agli amici. Qui sotto la foto scattata da FirenzeViola.it di Michel Platini in centro a Firenze.