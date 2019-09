FOTO FV, Gori arrivato al cs: si decide il suo futuro

Pochi minuti fa al Centro Sportivo è arrivato Gabriele Gori. Il classe '99 è in uscita dalla Fiorentina in cerca di una sistemazione che gli dia la possibilità di giocare. Si parla di un possibile rinnovo per il calciatore che poi verrà mandato in prestito. Su di lui il Cosenza ma anche altre squadre di Serie C. L'attaccante non ha rilasciato dichiarazioni. Eccolo qui ritratto nella foto di FirenzeViola.it