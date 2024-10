FOTO FV, Forze dell'ordine pronte per l'arrivo dei tifosi ospiti

Questa sera alle 20:45 la Fiorentina ospiterà il Milan di Paulo Fonseca per il match che chiuderà la settima giornata di Serie A. Come di consueto Polizia e Carabineri sono pronti a mantenere l'ordine in vista dell'arrivo dei tifosi ospiti. Queste le immagini raccolte dalla nostra redazione delle forze dell'ordine in attesa dell'arrivo dei supporters rossoneri all'uscita di Firenze Sud: