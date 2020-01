FOTO FV, Dirigenza visita Castrovilli. Commisso...

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, già nella serata di ieri Gaetano Castrovilli ha ricevuto la visita al CTO dei direttori Joe Barone e Daniele Pradè. Mentre questa mattina è stata la volta del presidente Rocco Commisso, che ha telefonato al giocatore prima che i dottori passassero a salutarlo. Infine, ecco anche una foto di FV in cui figura il club manager Giancarlo Antognoni (che ha portato con sé un piccolo dolce per il giocatore) a Careggi in visita al centrocampista: