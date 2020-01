FOTO FV, Cutrone è atteso a minuti: ad aspettarlo...

Patrick Cutrone sta per arrivare a Firenze. Atteso in serata nel capoluogo toscano, l'attaccante classe '98 del Wolverhampton è atterrato in città da pochi istanti, e ad aspettarlo, all'aeroporto di Peretola, ci sono Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, e il suo procuratore Giovanni Branchini. Eccoli nelle foto di FirenzeViola.it.