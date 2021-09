FOTO FV, Caffè in famiglia per Commisso al Bar Marisa

Un caffè in famiglia. In tutti i sensi, perché Rocco Commisso insieme alla moglie Caterina e il figlio Giuseppe ha voluto prendersi un caffè al bar che porta il nome della figlia, Marisa. 'Università del calcio' per la vicinanza allo stadio e per i tanti tifosi che lo frequentano, lo storico bar Marisa ha già come clienti Joe Barone e Commisso Jr ma per il presidente era la prima volta ed è scattata così l'immancabile foto di gruppo.