FOTO FV, Assalto alla biglietteria per Fio-Juve

I risultati delle ultime settimane e più in generale il rendimento della Fiorentina in questa stagione, hanno riportato l'entusiasmo anche tra i tifosi che in vista della partita contro la Juventus in Coppa Italia sono pronti a riempire, per quanto possibile ovvero per il 75% del totale, lo stadio Franchi. Questa la foto scattata poco fa da Firenzeviola.it presso la biglietteria ufficiale in Via dei Sette Santi, dove un centinaio di persone sono in coda nonostante la pioggia per riuscire ad acquistare uno dei pochi biglietti rimasti per il big match che sarà anche quello del ritorno a Firenze di Dusan Vlahovic.