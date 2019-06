FOTO FV, Al C. Sportivo c'è anche Biraghi. Le cure...

Non solo Joe Barone questa mattina al Centro Sportivo della Fiorentina (leggi qui). Come mostra la foto di FirenzeViola.it, ai "Campini" si è presentato anche il terzino viola Cristiano Biraghi alle prese con l'infortunio subito al ginocchio nell'ultimo ritiro della Nazionale e per questo tenuto sotto controllo dallo staff medico gigliato. Il giocatore resterà a Firenze per le cure, ancora necessarie come mostra anche il vistoso tutore portato al ginocchio sinistro.