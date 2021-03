FOSCHI A FV, Avrei rifiutato le dimissioni di Prandelli

L'ex ds di Cesare Prandelli ai tempi del Verona, Rino Foschi, ha commentato ieri a FirenzeViola.it le dimissioni rassegnate dal tecnico di Orzinuovi: "Non so se i dirigenti abbiano provato a trattenerlo ma di sicuro se fossi stato al posto loro non le avrei accettate e avrei fatto di tutto per convincerlo e sostenerlo nelle difficoltà. Anche perché per me un allenatore è il 70% della macchina che gli vado a costruire seguendo le indicazioni, con una programmazione".

