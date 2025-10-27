Fortini, la bella sorpresa del brutto avvio dei viola: ora si punta al rinnovo

Nel caos di un avvio di stagione dai contorni preoccupanti, la Fiorentina si aggrappa a un 19enne dal volto pulito e dal piede sicuro. Niccolò Fortini è infatti oggi l’unica vera nota lieta di un periodo nero per la squadra di Pioli. Contro il Bologna, il terzino ha cambiato volto alla partita causando l'espulsione di Holm per due falli da cartelino giallo nel giro di 12 minuti. L’ex Juve Stabia si sta rivelando una piacevole sorpresa ed è diventato in pochi giorni un'alternativa concreta per Pioli sia a Gosens che a Dodo.

La Fiorentina crede nel ragazzo e ha deciso di blindarlo. Come raccolto da FirenzeViola.it infatti Pradè nei giorni scorsi ha avuto un contatto con il suo entourage con l'obiettivo di prolungare il contratto, attualmente in scadenza nel 2027, almeno fino al 2030, con un ritocco significativo dell’ingaggio. Al netto di una situazione della squadra non facile la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare in tempi rapidi. Questa una delle notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it. Di seguito il link per l'articolo completo:

