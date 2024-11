FORM. UFFICIALI, ADLI CON BOVE IN MEDIANA. SOTTIL SULLA SINISTRA. TORNA KEAN

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 15 la Fiorentina scende in campo al Franchi per l'ultima volta prima della sosta. I viola ospitano il Verona, una partita - dal sapore sempre speciale visto lo storico gemellaggio tra le tifoserie - da azzannare per gli uomini di Palladino, che cercano la sesta vittoria consecutiva in campionato e il riscatto dopo la brutta caduta in quel di Nicosia. Confermata la difesa a 4 Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens. Torna Kean davanti, supportato da Beltran, Colpani e Sottil. Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Bove; Colpani, Beltran, Sottil, Kean.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Bradaric; Duda, Serdar; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt.