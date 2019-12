FLOP IN CAMPO, BOOM SUGLI SPALTI

Sest'ultimo posto in classifica, 17 punti fatti in 17 partite, +3 sulla zona retrocessione. L'era Commisso non è certo cominciata nel migliore dei modi, ma l'entusiasmo per la nuova proprietà è tangibile sugli spalti del Franchi. La media spettatori delle otto gare interne di questo campionato della Fiorentina è infatti la più alta degli ultimi dieci anni: oltre 35.000, con un +12,6% rispetto al dato dello scorso anno.

In realtà l'inversione del trend si era registrata già nello scorso campionato. Dopo quattro stagioni di calo, infatti, la media spettatori del Franchi aveva visto una crescita del 19%, ed era tornata sopra quota 30.000 (come non accadeva dal 2015). Quest'estate, poi, la nuova proprietà di Rocco Commisso – sull'onda anche del colpo Ribery – ha subito fatto registrare il record di abbonamenti, con oltre 28.000 tessere staccate, ben oltre il massimo risultato dell'era Della Valle (24.699 nella stagione 2008/09). E in questa prima metà di stagione il trend rialzista si è confermato al botteghino: la gara più seguita è stata Fiorentina-Juve, con oltre 40.000 spettatori sugli spalti, seguita da Fiorentina-Udinese e Fiorentina-Inter (entrambe di poco sotto quota 38.000).

Il trend spettatori del campionato, infine, per il terzo anno consecutivo si conferma in rialzo, con un +6% sullo scorso anno e una media di oltre 27.000 spettatori. L'Inter di Conte comanda questa speciale classifica con oltre 63.500 spettatori di media nelle gare casalinghe, quasi il doppio rispetto alla Juventus che comunque è al terzo posto (e ha una capienza dell'impianto decisamente inferiore). Bene anche il Milan (oltre 53.000) e la Lazio, mentre il Napoli si conferma dietro ai viola con poco più di 31.000 spettatori di media.

I viola si piazzano al 6° posto della classifica di serie A per spettatori nelle gare interne, e tallonano a breve distanza la Roma. Sul campo invece la Fiorentina ha realizzato appena 9 punti nelle 9 sfide al Franchi (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e ben 4 sconfitte): solo Genoa, Brescia e Lecce hanno finora fatto peggio. Un trend, questo sì, decisamente da invertire.