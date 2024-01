FIRENZE-ATENE, SOLA ANDATA

Due al prezzo di uno, o poco ci manca. Olympiakos e Fiorentina lavorano a una doppia operazione sull'asse Firenze-Atene, un uno-due di uscite che potrebbe finalmente sbloccare la seconda parte del mercato viola. Il club del Piero e i dirigenti gigliati si erano messi a sedere per trattare la cessione di Yerry Mina e si potrebbero alzare chiudendo due affari; è nata infatti così, da una chiacchierata informale, l'opportunità di far approdare anche Josip Brekalo in Grecia.

Uniti dalla necessità di lasciare Firenze per trovare spazio altrove e riconquistare le rispettive nazionali, il colombiano e il croato potrebbero avere anche una metà in comune, così come la formula. Prestito secco per entrambi, col difensore che (in scadenza a giugno) darà quindi l'addio definitivo alla Fiorentina dopo i sei mesi all'Olympiakos; per Brekalo invece sei mesi per rilanciarsi e (magari) tornare a Firenze in estate. Da questa doppia operazione la Fiorentina ci guadagna due slot Uefa e Serie A per inserire eventuali nuovi acquisti dell'ultima settimana di mercato; possibile anche che il club del Piero possa versare anche un conguaglio economico che potrebbe ammontare a 1 milione in totale.