Fiorentina subito al lavoro. Per Lamptey serve un altro esame
La Fiorentina, dopo la brutta sconfitta casalinga di ieri con il Como (1-2 in rimonta) è tornata subito in campo per preparare la partita con il Pisa (in campo stasera) di domanica pomeriggio. Scarico per i titolari, partitella per chi non ha giocato o è entrato in corsa. Il momento della Fiorentina è delicato e a nulla è servito passare alla difesa a quattro che pur per un tempo aveva dato segnali positivi.
Intanto vanno ancora valutate le condizioni di Tariq Lamptey costretto a fermarsi dopo 20 minuti di gioco contro il Como appunto. Oggi ha iniziato i primi esami ma il giocatore, che ha già avuto grandi infortuni alle ginocchia, e la società vogliono essere sicuri che tutto sia ok ed è dunque previsto un ulteriore esame.
