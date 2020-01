FIORENTINA-SPAL 1-0, Rivivi il LIVE di FV!

48' - FINISCE QUI! CHE SOFFERENZA! La Fiorentina torna alla vittoria e batte la Spal 1-0 grazie al secondo gol stagionale di Pezzella

46' - Colpo di tacco di Cutrone che finisce di pochissimo fuori! Che chance per il 2-0 viola

45' - Assegnati 3' di recupero

44' - Serie di angoli per la Spal ma per fortuna la Viola si chiude bene e salva tutto

41' - Secondo cambio della Spal: fuori Igor e dentro Jankovic

37' - GOOOOOOOL!!! GOOOOOOL!!! PEZZELLA!!! GOOOOOL!! FIORENTINA IN VANTAGGIO!!! Sugli sviluppi di un corner, Pezzella salta più in alto di tutti e mette in rete, sfruttando anche una deviazione di un giocatore della Spal

36' - Che occasione per i viola e per Benassi: cross di Lirola sbagliato, la palla arriva a Benassi che spara addosso a Berisha

35' - Punizione per i viola che sortisce un nulla di fatto. Berisha raccatta il pallone dal fondo

34' - Giallo per Murgia per fallo su Castrovilli lanciato in contropiede: punizione viola

32' - Occasione da gol per la Spal: pallonetto di Valoti a tu per tu con Dragowski e palla che finisce di poco sul fondo... che pericolo per la Fiorentina

30' - Secondo cambio viola: esce Federico Chiesa e fa il suo esordio in maglia viola Patrick Cutrone

25' - Fase favorevole alla Spal adesso, con la squadra di Semplici che fa molto possesso palla

22' - Cross di Lirola per Vlahovic: il serbo controlla male e permette il recupero di Berisha

19' - Primo cambio della Spal: fuori Di Francesco e dentro Floccari

15' - Altra conclusione di Marco Benassi: la palla stavolta finisce ampiamente sul fondo

13' - Tiro centrale di Benassi: facile preda di Berisha

10' - I viola premono ma fanno un possesso palla sterile, spesso perdendo in modo ingenuo la palla

7' - Tiro di Strefezza: palla centrale facile preda di Dragowski

5' - Che chance per i viola: palla dalla destra di Vlahovic per Chiesa che in area piccola spara alto da ottima posizione

3' - Azione personale di Vlahovic che riceve palla da Benassi, si fa 20 metri di campo e poi tira sul secondo palo: palla a lato

1' - Via alla ripresa. Primo cambio della ripresa per la Fiorentina: fuori un evanescente Boateng e dentro Vlahovic, salutato dagli applausi del pubblico

=== INTERVALLO ===

47' - Finisce qui il primo tempo: fischi assordanti dello stadio all'indirizzo della squadra viola

46' - Palo della Spal! Clamorosa chance da gol. Sugli sviluppi di una punizione, traversone dalla destra che si infrange sul legno. Felipe da due passi mette clamorosamente fuori.

45' - Assegnati 2' di recupero

42' - Occasione per la Spal: colpo di testa di Felipe sugli sviluppi di un calcio di punizione e palla che finisce di poco alta sopra la traversa

38' - Angolo per la Spal: nulla di fatto. Poco fa ammonito Pezzella, che non era diffidato

35' - Diagonale pericoloso di Igor dalla sinistra: palla fuori di poco

31' - Buona chance per i viola: palla di Lirola dalla destra al centro per Castrovilli che si porta la sfera avanti e va al tiro: bella risposta di Berisha ma Viola finalmente pericolosa

27' - Partita brutta e involuta da entrambe le parti adesso: Doveri ci mette il suo fischiando un fallo che non c'è per la Spal

22' - Fiorentina in sofferenza: la Spal fa tanto possesso palla ma non riesce a concretizzare. La Viola quando ha il pallone tra i piedi lo perde quasi subito

16' - Scelta discutibile di Valeri che assegna alla Spal una punizione dopo che da un fallo su un giocatore di Semplici si era conctretizzato il vantaggio. Il pubblico del Franchi protesta in modo vibrato. Nulla di fatto dall'esecuzione

14' - Prova l'imbucata sulla sinistra Castrovilli ma il numero 8 finisce per commettere fallo sull'avversario

10' - Fase della gara in cui è la Spal a fare il possesso palla coi viola che si chiudono bene. Iachini urla indemoniato dalla panchina

6' - Gol annullato giustamente alla Fiorentina: palla che arriva a Pezzella in area viola (il capitano era in off-side) poi la sfera arriva a Chiesa che va al tiro servendo Boateng che va in gol ma dopo 1' di consultazione VAR la rete viene tolta

2' - Bella palla di Lirola per Boateng ma il ghanese era in posizione ierregolare: bella l'uscita di Berisha

1' - Inizia la partita! Forza Viola! La squadra di Iachini attacca in direzione della Curva Ferrovia

0' - Squadre in campo: Fiorentina in maglia viola e pantaloncini neri, Spal con la consueta maglia a strisce biancocelesti e pantaloncini bianchi

Gara da dentro o fuori per la Fiorentina, che oggi alle 15 riceve la Spal ultima in classifica per tornare alla vittoria dopo oltre due mesi di digiuno tra le mura amiche. Prima chiamata per Patrick Cutrone che parte dalla panchina, mentre in attacco Beppe Iachini si affida a Kevin Prince Boateng. Confermato per il resto l'undici di partenza che ha pareggiato a Bologna. Novità anche per ciò che riguarda l'arbitro: La Penna per un'indisposizione fisica non ce la fa e al suo posto a dirigere la sfida è stato chiamato Doveri. Ecco le formazioni ufficiali del match e il consueto LIVE del match a cura di Firenzeviola.it:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Pulgar, Benassi, Dalbert; Chiesa, Boateng. All. Iachini.

SPAL (4-3-3): Berisha; Cionek, Felipe, Vicari, Igor; Murgia, Missiroli, Valoti; Di Francesco, Petagna, Strefezza. All. Semplici.