FIORENTINA-SAMPDORIA 2-1, Rivivi il LIVE di FV!

E con la partita finisce anche la nostra cronaca. Vi rimandiamo alle pagine di FirenzeViola.it per il post-partita.

Una vittoria che serviva come il pane alla Fiorentina, voluta ma piuttosto sofferta dalla squadra viola. Risultato giusto al Franchi, anche se i tifosi viola hanno tremato dopo il gol di Bonazzoli. Montella potrà guardare con più serenità al prossimo impegno contro il Milan.

90' +5' - E FINISCE QUI! Dopo 220 giorni la Fiorentina torna alla vittoria!

90' +4' - Giallo per Pulgar

90' +4' - Ci sarà un minuto in più da giocare, mentre la Fiorentina tiene palla a centrocampo.

90' +3' - Calcio di punizione da buona posizione per la Fiorentina, con Pulgar sulla battuta.

90' +3' - Cambio nella Fiorentina: esce Chiesa, entra Vlahovic.

90' +1' - Doveri annulla il rigore! Decisione abbastanza inspiegabile dell'arbitro, che ammonisce anche Sottil per simulazione.

90' +1' - Doveri va al VAR! Possibile che sia tolto il rigore alla Fiorentina.

90' - Assegnati 3 minnuti di recupero.

90' - Il VAR è al lavoro per controllare il contatto, mentre segnaliamo l'assist di Chiesa geniale per Sottil con l'esterno.

90' - CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Sottil viene steso da Audero in area, e il portiere si prende anche il giallo.

88' - Giallo per Lirola che casca in area chiedendo un rigore. Doveri decide per l'ammonizione per simulazione, ma qualche dubbio resta.

87' - Chiesa recupera un buon pallone su Ekdal a centrocampo. Respira la Fiorentina.

86' - Attacca con un'azione prolungata sulla destra adesso la Sampdoria, con la Fiorentina che si chiude a riccio in difesa.

84' - Cross orribile di Sottil, che vanifica così una buona azione di contropiede della Fiorentina.

83' - Chiesa tenta la conclusione da fuori, con il pallone che però finisce tra le braccia di Audero.

82' - La Fiorentina prova a rifiatare dopo il gol a freddo subito da Bonazzoli. I fantasmi di Parma si stanno facendo rivedere, con la tribuna che trema all'idea di un altro pareggio 2-2.

81' - Cambio nella Fiorentina: esce Castrovilli, anche lui tra gli applausi, entra Benassi.

81' - Sul corner ci prova Milenkovic senza però impensierire Audero

80' - Sottil! Lanciato in area, il neo-entrato prova il tiro da distanza ravvicinata ma Audero si oppone in corner.

79' - Su un calcio d'angolo dalla destra dorme tutta la difesa della Fiorentina e permette due conclusioni a Bonazzoli. la prima va sul palo, la seconda si infila in rete.

79'- GOL della Sampdoria! Ha segnato Bonazzoli

77' - Milenkovic prova la girata di testa da dentro l'area, ma il tentativo non riesce.

76' - Subito si fa vedere Sottil, con una serpentina conclusa da Vieira con un fallo sul giocane esterno.

74' - Episodio curioso all'uscita dal campo di Ribery, che sembrava tutt'altro che contento di lasciare la partita. Poi un sorriso e un abbraccio con Montella hanno risolto ogni possibile controversia.

73' - Cambio nella Fiorentina: esce tra gli applausi Ribery, entra Sottil.

71' - Occasionissima Fiorentina! Chiesa inventa un'imbucata per Lirola che scavalca Audero ma si deve defilare. Lo spagnolo allora attende ancora Chiesa e lo serve al centro dell'area: tiro di prima sul quale si oppone Audero.

69' - Occasione Sampdoria, con Murru che dribbla secco Lirola e crossa in mezzo. Ma prima Bonazzoli e poi Vieira calciano malissimo, palla a Dragowski.

68' - Chiesa! Ribery disegna ancora calcio e crossa per il 25 viola: tiro al volo che finisce in curva, ma il duo d'attacco adesso sta dando spettacolo.

67' - Badelj? Ribery libera il croato al limite dell'area, ma il centrocampista viola scivola appena prima del tiro e non calcia bene. Palla che finsice comunque in corner.

67' - Sempre la Fiorentina a controllare pallone e gioco.

65' - Cambio nella Sampdoria: esce Caprari, entra Chabot.

63' - Ritmi adesso molto blandi al Franchi. La Fiorentina controlla la gara e aspetta di poter colpire ancora, con il Franchi festante.

60' - Ribery! Si rivede anche il francese, lanciato sulla sinistra e bravissimo ad entrare in area. Il francese tira con il sinistro e Audero si salva con i piedi.

57' - Ottimo assist di Dalbert che lancia Chiesa verso la porta: il 25 tiene dietro di sè Murru e davanti ad Audero non sbaglia. È 2-0 Fiorentina! Chiesa sotto la curva!

57' - GOOOOOLLL!!! GOOOLLL!! GOOLLL!!! CHIESA!!

56' - Pulgar tenta direttamente la conclusione spedendola in curva. Ora la partita però è cambiata!

54' - Doppio giallo ed espulsione per Murillo! Il colombiano stende Castrovilli e Doveri non ha dubbi: viene cacciato il centrale doriano.

53' - Castrovilli riesce a conquistare un buon fallo a centrocampo, che permette alla Fiorentina di rifiatare e raccogliere le idee.

52' - Ancora avanti la Sampdoria con Depaoli. Il cross dell'ex Chievo Verona però questa volta è lungo per tutti e finisce sul fondo. Ma sta soffrendo un po' la Fiorentina, soprattutto a centrocampo.

51' - Traversa di Rigoni! Azione prolungata della Sampdoria dopo un pallone rubato da Bereszyński su Chiesa. Poi Rigoni prende palla al limite dell'area e libera un bellissimo sinistro che colpisce il palo alto della porta di Dragowski e finisce fuori. Che brivido per la Fiorentina!

49' - Pezzella respinge ottimamente un pericoloso cross dalla destra di Depaoli, evitando guai peggiori.

47' - Subito una bella giocata di Ribery che a centrocampo tiene palla in mezzo a tre avversari e poi conquista un fallo.

45' - Riparte la sfida! Questa volta è la Sampdoria a battere il calcio d'inizio.

45' - Doppio cambio nella Sampdoria al rientro in campo: entrano Rigoni e Bonazzoli, escono Gabbiadini e Ramirez.

--- INTERVALLO ---

45' +4' - Nient'altro da segnalare in questo primo tempo. Doveri fischia due volte e manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0.

45' +3' - Ottima diagonale di Dalbert che copre su Gabbiadini venendo anche steso dall'attaccante doriano. Doveri anche qui non ravvede il fallo, facendo infuriare Montella.

45' +2' - Milenkovic chiude su un pericoloso cross di Depaoli. Riparte la Fiorentina.

45' - Assegnati 4 minuti di recupero.

45' - Si rialza Castrovilli, ancora evidentemente confuso dalla pallonata.

44' - Pulgar colpisce direttamente Castrovilli al centro dell'area. Il centrocampista viola resta a terra, stordito dalla botta in testa.

43' - Giallo per Murillo, ridicolizzato anche lui da Ribery al limite dell'area. L'arbitro decide per l'ammonizione, ma non fosse stato fermato Ribery avrebbe potuto concludere a botta sicura.

42' - Attacca adesso la Sampdoria, che sta provando a mettere pressione alla Fiorentina. I viola sembrano un po' confusi.

41' - Dalbert ara la fascia sinistra e viene steso piuttosto platealmente da Bereszyński. Doveri non vede il contatto e lascia proseguire il gioco.

39' - Giallo per Vieira, ridicolizzato da Ribery con un tunnel e costretto a trattenere il francese.

38' - Riprende il gioco con Audero visibilmente fasciato alla testa.

37' - Gioco ancora fermo per le cure al portiere ospite.

35' - Palla geniale di Ribery per Dalbert dalla parte opposta: il brasiliano però non riesce ad arrivarci e colpisce Audero, che lo anticipa prendendo palla ma restando a terra.

34' - Bene ora la Fiorentina in pressione. Colley sbaglia e regala la rimessa laterale ai viola.

31' - Sugli sviluppi del corner, Ribery si libera e crossa perfettamente sulla testa di Pezzella: l'argentino arriva in terzo tempo e incorna in rete il vantaggio della Fiorentina.

31' - GOOOOLLL!! GOOOOLLL!! GOOOLL!!! SEGNA PEZZELLA!!

31' - Chiesa! E ancora Audero risponde! Errore in impostazione del portiere che regala palla a Dalbert. Passaggio di prima per Chiesa che in area libera il sinistro, messo in angolo dall'estremo difensore doriano.

29' - Chiesa! Tiro dalla distanza del 25 viola, dopo essersi liberato molto bene sul destro: sulla conclusione ci arriva Audero, che in due tempi blocca il pallone.

27' - Ramirez tenta la conclusione dai 30 metri: Dragowski controlla con lo sguardo il pallone che finisce alto sopra la traversa.

27' - Serie di contatti a centrocampo. Alla fine viene punito un intervento di Milenkovic.

26' - Ribery! Errore sotto porta del francese, servito benissimo da Lirola con un cross che lo pesca ad un metro dalla linea di porta. Ribery colpisce male col sinistro e spedisce il pallone in curva da due passi.

24' - Audero rischia uscendo altissimo, ma Chiesa non riesce a concretizzare l'occasione.

23' - Doppia conclusione di Chiesa che viene respinta dalla barriera. Nulla di fatto da questa punizione per la Fiorentina.

21' - Giallo per Bereszyński che stende Ribery al limite dell'area da ultimo uomo. L'arbitro non ravvisa gli estremi per il rosso.

20' - Sta sbagliando tanto la Fiorentina in questo avvio di gioco. Anche Ribery non è stato perfetto nei controlli.

18' - Buon lancio di Badelj per Pulgar, che però viene fermato facilmente da Colley.

17' - Lirola non riesce a servire Dalbert con un cambio di gioco che avrebbe messo in porta l'esterno brasiliano. Non benissimo fin qui lo spagnolo, che sta sbagliando un po' troppi passaggi.

16' - Altra occasione sprecata dalla Fiorentina, questa volta sulla destra. Un passaggio di Lirola pesca Pulgar in netto fuorigioco in area.

14' - Milenkovic respinge di testa un pericoloso cross da punizione di Caprari: riparte la squadra viola.

13' - Dalbert non riesce a controllare un pallone sull'out di destra che finisce sul fondo. Occasione sprecata dalla Fiorentina.

12' - Dopo circa un minuto di cure, riprende il gioco.

11' - Gioco fermo dopo un contatto tra Milenkovic e Vieira, che ha la peggio e necessita di cure mediche.

7' - Ribery! Occasione per la Fiorentina frutto di una giocata di Castrovilli in mezzo a due avversari. Il pallone finisce sulla destra a Lirola che mette di prima un cross basso in mezzo, sul quale Ribery prova il colpo di tacco da due passi senza riuscire a concludere.

6' - Milenkovic sbaglia un semplice controllo in impostazione, regalando palla alla Sampdoria. Inizio piuttosto contratto della Fiorentina.

5' - Si fa vedere in avanti la Fiorentina, con Badelj che mette in mezzo un cross teso allontanato dalla difesa ospite.

5' - Castrovilli prende un fallo a centrocampo in uscita, e permette così alla Fiorentina di respirare un attimo.

4' - Attacca ancora la Sampdoria, partita meglio in questa sfida. Caceres ferma Caprari di nuovo in area, ma il pallone resta a disposizione dei blucerchiati sulla trequarti.

2' - Caprari! Salva tutto Dragowski su un tiro col destro da dentro l'area dell'attaccante blucerchiato. Il polacco si distende alla sua destra e riesce a respingere. Prima occasione del match per gli ospiti.

0' - Via! Partita la sfida del Franchi, primo pallone giocato dalla Fiorentina.

20:58 - Le squadre stanno entrando in campo: Fiorentina in tenuta viola, Samp di bianco

20.45 - Tutto pronto allo stadio Artemio Franchi, con le squadre che stanno per rientrare negli spogliatoi dopo il riscaldamento. L'atmosfera è elettrica.

Una partita già decisiva, quella che Fiorentina e Sampdoria si preparano a giocare al Franchi questa sera. Dalle ore 21 prenderà il via la sfida valida per il 5° turno di Serie A, una partita che si annuncia piena di tensione viste le situazioni di classifica. Entrambe le squadre sono tra le grandi deluse di inizio campionato e se la Sampdoria è riuscita a conquistare la prima vittoria domenica, per la Fiorentina ancora non è arrivata la gioia dei 3 punti: Montella e Di Francesco rischiano già in caso di risultato negativo. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida. Restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Ribery.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo; Depaoli, Ekdal, Vieira, Murru; Ramirez; Caprari, Gabbiadini