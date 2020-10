FIORENTINA-SAMPDORIA 1-2, Rivivi il LIVE di FV!

22.40 - Con la partita finisce qui anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le notizie e le voci dal post-partita, restate con noi.

90' +5' - E FINISCE QUI! La Sampdoria passa 2-1 al Franchi: seconda sconfitta consecutiva per la Fiorentina di Iachini, apparsa stasera solo la brutta copia rispetto a quanto visto nelle prime due uscite.

90' +5' - Palo di Chiesa! Incredibile! Destro che si stampa sul legno a 10 secondi dalla fine.

90' +5' - Yoshida anticipa Vlahovic e guadagna anche il fallo. Si dovrebbe chiudere qui la partita.

90' +4' - Leris scherza due avversari sulla destr ama Palumbo spara alto sul cross. Ultima occasione per la Fiorentina.

90' +3' - Cross pericoloso di Duncan ben letto da Regini, che anticipa Vlahovic e respinge il pallone.

90' +1' - Biraghi tenta un cross dalla sinistra ma non trova nessuno. Un altro minuto se ne va ma il linguaggio del corpo della Fiorentina non è dei migliori...

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

89' - La Fiorentina sta provando gli assalti finali non con troppa convinzione. Manca un minuto più recupero al termine del match.

85' - Cambio nella Fiorentina: fuori Amrabat per Saponara.

84' - Cambio nella Sampdoria: esce Augello ed entra Regini. Fuori anche Ekdal per Palumbo.

83' - Un grande gol di Verre, che aggancia un pallone e batte Dragowski in uscita con un pregevole pallonetto. Questa volta il gol è validissimo: Sampdoria in vantaggio a Firenze.

83' - GOL DELLA SAMPDORIA! VERRE DI PALLONETTO FA 1-2.

82' - Cambio nella Fiorentina: esce un dolorante Castrovilli, entra Duncan.

81' - Rischia un po' Dragowski in uscita in scivolata. Il portiere riesce a contrastare Leris e recuperare il pallone.

78' - Chiesa! Vlahovic lavora bene un pallone per il 25, che dal limite tenta il destro a giro: palla fuori di molto.

75' - Attenzione! Gol annullato! Tonelli aveva toccato nettamente di mano sulla sponda per Thorsby. Si resta sull'1-1.

74' - GOL DELLA SAMPDORIA! HA SEGNATO THORSBY!

73' - Finalmente Amrabat fa vedere le sue qualità e va via ad Ekdal, costretto a stenderlo: giallo per lo svedese.

72' - Milenkovic calcia dalla distanza e la sua conclusione rasoterra viene arpionata da Vlahovic in area: il serbo si trova a tu per tu con Audero e lo batte di sinistro. Vlahovic la rimette in parità!

72' - GOOOOLLLL!!! GOOOLLL!! SEGNA VLAHOVIC!

69' - Giallo per Tonelli che stende Vlahovic lanciato verso l'area.

69' - Triplo cambio nella Sampdoria: escono Ramirez, Daamsgard e Candreva ed entrano Verre, Askildsen e Leris.

66' - Vlahovic fallisce un'ottima occasione su un cross dolce di Castrovilli. L'attaccante serbo arriva male sul pallone e spara alto da due passi.

64' - Candreva! Ennesimo pallone perso in impostazione dalla Fiorentina, con l'esterno che libera il destro in area: respinge Dragowski.

64' - Ramirez calcia con il mancino da punizione, ma il suo è un tentativo molto centrale. Blocca Dragowski.

61' - Caceres! Gli arriva un cross tutto solo a centro area, ma l'incornata finisce alta di pochissimo!

58' - Vlahovic tenta un destro da posizione defilata: tiro rasoterra bloccato da Audero.

58' - Cambio nella Fiorentina: esce Kouame, entra Cutrone.

56' - Caceres calcia da lontanissimo e malamente, per sua fortuna una deviazione concede un corner alla Fiorentina.

55' - Candreva! Traversa! Tiro potente dalla destra che supera Dragowski ma centra l'incrocio dei pali. Brivido per il portiere polacco.

51' - Sampdoria che tira prima con Candreva e poi con Augello, entrambe le conclusioni fuori dallo specchio.

49' - Quagliarella spara alto con un tiro al volo di sinistro. Occasione pericolosa considerando le qualità balistiche dell'attaccante della Sampdoria.

47' - Nulla di fatto dal corner.

46' - CHIESA! Buona sponda di Vlahovic che libera l'esterno in area: finta e tiro, deviato in corner da Yoshida.

45' - Si riparte! Stessi undici in campo.

--- INTERVALLO ---

45' +1' - Finisce qui il primo tempo! Una Fiorentina francamente sottotono è sotto all'intervallo: rete di Quagliarella su rigore.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

45' - Bonaventura! Chiesa fa una grande giocata sulla destra e dopo il cross il pallone finisce a Bonaventura, che calcia male però. Palla in curva.

42' - GOL DELLA SAMPDORIA! QUAGLIARELLA non sbaglia e fa 0-1.

41' - CALCIO DI RIGORE PER LA SAMPDORIA! Ceccherini strattona Quagliarella e l'arbitro non ha dubbi: penalty per i blucerchiati.

40' - Castrovilli! Finalmente si fa rivedere anche la Fiorentina in avanti, con Bonaventura che lavora molto bene un pallone e poi crossa in area: Castrovilli colpisce in corsa ma spara alto non di molto.

38' - Ramirez! Salva Dragowski! L'attaccante colpisce di testa da due passi, ma il portiere polacco si oppone con un grande intervento.

37' - Dalla parte opposta contropiede con Bonaventura che strozza troppo il tiro dal limite. Para facilmente Audero.

36' - Occasionissima Sampdoria! Succede di tutto in area viola! Castrovilli rischia l'autogol centrando la traversa, poi il tiro di Daamsgardviene deviato e bloccato sulla linea da Dragowski.

34' - Altro tiro di Candreva, questa volta con il sinistro. Palla centrale, bloccata facilmente da Dragowski.

33' - Gioco che si è fatto in questa fase sinceramente piuttosto noioso. Squadre che non riescono a trovare spazi e finiscono per giocare solo con le proprie difese.

31' - Biraghi vanifica una buona azione di Chiesa che lo aveva servito con un grande cambio gioco. L'esterno sinistro però stoppa con il braccio prima di crossare, punizione per la Sampdoria.

30' - Meglio la Sampdoria da qualche minuto. La Fiorentina non riesce più a trovare le trame di gioco dei primi minuti.

28' - Chiesa colpisce male al volo su un cross di Biraghi, probabilmente disturbato dalle luci dei riflettori.

26' - Candreva! Amrabat perde malamente un pallone a centrocampo e Candreva in contropiede scarica il destro dal limite: palla che schizza, ma che viene bloccata da Dragowski.

24' - Giallo a Thorsby dopo un fallo in ritardo su Caceres. L'arbitro fa terminare l'azione e poi ammonisce il centrocampista.

23' - ANNULLATO UN GOL A QUAGLIARELLA! Dragowski rinvia con le mani sui piedi dell'attaccante, che poi mette in rete. Ma l'arbitro ha ravvisato un fallo sul portiere gigliato, che si salva dopo un errore un po' ingenuo.

20' - Ramirez! Primo tiro della Sampdoria: l'uruguaiano stoppa e tira dal limite dell'area sinistro, palla deviata che finisce alta di pochissimo sopra la porta difesa da Dragowski.

19' - Biraghi! Calcia lui la punizione, sparando un bel sinistro che però esce di poco a lato. Brivido per Audero.

18' - Kouame reattivo al limite dell'area, anticipa Yoshida e viene steso dal giapponese. Buona occasione per la Fiorentina.

13' - Vlahovic! Gran sinistro del serbo da fuori area: Audero è attento e in tuffo mette in corner.

13' - Buono scambio al limite dell'area tra Chiesa e Vlahovic. Il serbo rende bene palla al 25, che però ci mette troppo a concludere e viene chiuso.

12' - Candreva pericoloso per la seconda volta nel match. L'ex Inter si libera in profondità e tenta il cross dopo un grande recupero di Castrovilli.

11' - Fiorentina comunque partita bene questa sera, anche se la vena realizzativa degli attaccanti non è ancora al massimo. Sampdoria schiacciata in difesa.

10' - Vlahovic fin qui non benissimo nei due palloni toccati con le spalle alla porta. Entrambi persi dall'attaccante serbo.

8' - Kouame si mangia un gol! Prima la Fiorentina rischia con una palla persa da Vlahovic, poi sul ribaltamento di fronte Bonaventura scappa molto bene alle spalle della difesa della Samp e poi trova Kouame tutto solo in area: l'ivoriano però colpisce malissimo e da due passi spara fuori.

5' - Gestisce palla la squadra di Iachini, partita bene. Si gioca nella metà campo della Sampdoria.

4' - Chiesa tenta il sinistro a giro dal limite dell'area destro, ma trova l'opposizione con il corpo di Tonelli.

2' - Pericolosa la Fiorentina su punizione. Cross di Biraghi e Vlahovic fa da sponda, ma Caceres non riesce a concludere.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina.

20.30 - Fiorentina che deve far fronte a grandi assenze questa sera: oltre all'ormai lungo-degente German Pezzella mancheranno anche Borja Valero e Ribery. In più c'è il grande atteso Federico Chiesa, sul piede di partenza in direzione Juventus ma questa sera atteso da una grande partita.

Amiche e amici di FirenzeViola.it buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Sampdoria, gara valida per il terzo turno di Serie A. È una partita veramente particolare quella che si appresta a prendere il via allo stadio Artemio Franchi. Tra contagi da Covid ed un calciomercato arrivato a 4 giorni dalla sua conclusione, gli allenatori dovranno essere bravi a far restare concentrati i propri giocatori. La Fiorentina ha bisogno di 3 punti per continuare nel suo buon inizio di campionato: restate con noi per vivere le emozioni del match contro la Sampdoria!

Queste le formazioni ufficiali del match:

Fiorentina (3-5-2) - Dragowski; Ceccherini, Caceres, Milenkovic; Chiesa, Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Vlahovic. All.: Iachini.

Sampdoria (4-4-2) - Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella. All.: Ranieri.