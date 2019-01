FIORENTINA-SAMP 3-3, Rivivi il LIVE di FV!

Finisce qui! Di Bello fischia tre volte e la partite si conclude sul punteggio di 3-3! Una partita pazza, con 6 reti, un espulso e 9 ammoniti. La Fiorentina riesce a recuperare la partita in extremis, all'ultima occasione possibile con un gol in spaccata di Pezzella. Gravi gli errori di Edimilson e Vitor Hugo che avevano buttato via una prestazione pazzesca di Muriel. E alla fine la gioia del capitano: gol e tutti a festeggiare alla bandierina

90' + 3' - Invenzione di Veretout che dalla punizione trova Chiesa in area. L'esterno viola prova un tiro-cross che deviato arriva sul secondo palo e trova Pezzella, bravissimo a chiudere in rete in spaccata

90' +3' - GOOOOLLL!! GOOOOOOLLL!!! GOOOLLL!! HA SEGNATO PEZZELLA!!!

90' +1' - Grande nervosismo al Franchi. Murru entra duro su Mirallas e si prende uno spintone da Veretout, ammoniti entrambi

90' - Assegnati 3 minuti di recupero

90' - Bel cross dalla destra di Veretout ma ancora una volta la prende un difensore doriano

89' - Punizione dalla trequarti per la Fiorentina che libera Mirallas sulla destra: il cross del belga viene allontanato

86' - Cambio nella Fiorentina: entra Mirallas esce Vitor Hugo

85' - Imbucata di Gabbiadini che serve Quagliarella al limite dell'area: la punta si libera di Pezzella e con Milenkovic alle sue spalle batte Lafont in spaccata. Sampdoria in vantaggio

85' - GOL della Sampdoria! Quagliarella!

82' - Parapiglia successivo al gol che porta al giallo per Ekdal e Biraghi. Il terzino viola era diffidato: salterà la prossima partita

81' - Rigore centrale e potente di Quagliarella: Lafont si butta e la Sampdoria pareggia sul 2-2

81' - GOL della Sampdoria! Ha segnato Quagliarella

80' - Calcio di rigore per la Sampdoria! Netto. Vitor Hugo tocca il pallone con la mano, prendendosi anche il giallo

80' - Bella giocata al limite dell'area Quagliarella-Saponara: chiude tutto Milenkovic

79' - Laurini prova a tenere palla sulla destra con scarsi risultati: pallone fuori e rimessa Samp

78' - Su Vitor Hugo non si passa. Il brasiliano subisce tunnel da Gabbiadini ma poi mette davanti il corpo e guadagna un altro fallo

78' - Due corner di seguito battuti dalla Samp: la Fiorentina riesce ad allontanare

77' - Tutti in piedi al Franchi: esce Muriel, entra Laurini

76' - Vitor Hugo è un muro e riesce a respingere un cross pericolosissimo di Saponara

75' - Ci prova subito Gabbiadini ma il suo sinistro viene ribattuto da Biraghi

74' - Cambio nella Sampdoria: esce Praet, entra Gabbiadini

73' - Attacca ora la Sampdoria con un'azione confusa che si conclude con il fuorigioco fischiato a Saponara

70' - Un altro gol pazzesco di Luis Muriel! Dribbling a centrocampo col tacco su Andersen, poi su Murru e il colombiano si invola verso la porta. A tu per tu con Audero non sbaglia e infila il pallone sull'angolino, incrociando col destro. Che gol!

70' - GOOOOOLL!!! GOOOLL!! MAMMA MIA MURIEL!!!!

69' - Cambio nella Sampdoria: esce Caprari, entra Defrel

69' - Veretout! Il francese ci prova dai 25 metri: palla fuori non di molto

68' - Chiesa! Bella giocata di Muriel che libera l'esterno viola in area che conclude: mura Murru

66' - Sala spedisce alto un tiro da dentro l'area. Intanto Di Bello parla con Vitor Hugo, entrato in maniera dura su Saponara negli sviluppi dell'azione

65' - Rischia il secondo giallo Milenkovic, entrando duro su Caprari: Di Bello non lo reputa un fallo da giallo

63' - Tiro di Caprari dalla distanza: blocca a terra Lafont

62' - Azione prolungata della Fiorentina in area che prima con Muriel, poi con Chiesa non riesce a trovare il tiro. La conclusione arriva poi da parte di Veretout ma Saponara la respinge

60' - Giallo per Jankto, costretto a stendere un Chiesa scatenato sulla destra

59' - Cross totalmente sballato di Biraghi, che col sinistro spedisce in curva un pallone potenzialmente pericoloso

58' - Si spinge in avanti Milenkovic, non riuscendo però a crossare in maniera efficace. Prova a prendere un po' di campo adesso la Fiorentina

55' - La Fiorentina non riesce a trovare Muriel con i lanci lunghi ripetuti dalla difesa: la partita non è affatto semplice per la squadra viola

54' - Corner per la Sampdoria: fallo in attacco di Andersen su Pezzella

52' - Serie di rinvii di Lafont che finiscono direttamente ad Audero: gestisce il pallone la Sampdoria

51' - Fallo di Caprari su Lafont, in uscita alta su un cross pericoloso di Quagliarella

50' - Nulla di fatto dalla punizione, il pallone finisce tra le braccia di Lafont

49' - Fallo di Muriel che insegue Ekdal e lo fa cascare: punizione sulla trequarti per la Samp

48' - Gomito alto di Quagliarella su Pezzella: l'arbitro fischia fallo ma, a differenza di quanto accaduto con Milenkovic nel primo tempo, non estrae il giallo

47' - Quagliarella prova subito la girata al volo, spedendo il pallone fuori di molto

45' - Riparte la sfida. A dare il via ai secondi quarantacinque minuti è la Fiorentina che attaccherà questa volta verso la Curva Ferrovia

Doppio cambio in vista del secondo tempo. La Fiorentina toglie Simeone ed inserisce Dabo, la Samp mette invece Saponara al posto dell'autore del gol, Ramirez

--- FINE PRIMO TEMPO ---

45' +1' - Fallo inspiegabile non fischiato da Di Bello su Veretout al limite dell'area. Il primo tempo si chiude su questo episodio, tra i fischi per l'arbitro

45' - Assegnato 1 minuto di recupero

44' - Un gol spettacolare di Ramirez, che piazza sul sette la punizione: palla che sbatte sul palo e poi si insacca in rete, nulla da fare per Lafont. Al Franchi è 1-1

44' - GOL della Sampdoria! Ha segnato Ramirez

43' - Fallo molto dubbio fischiato da Di Bello a Veretout al limite dell'area: punizione molto pericolosa per la Sampdoria

41' - Jankto! Su un'uscita bassa sbagliata di Lafont il pallone finisce sui piedi del centrocampista doriano che però, a porta vuota, tira sull'esterno della rete

40' - Brutto colpo per la Fiorentina, costretta a giocare quasi un'ora con un uomo in meno. Vedremo come reagiranno i viola

39' - Rosso per Edimilson! Che ingenuità dello svizzero... Entra duro a centrocampo su Ramirez e si prende il secondo giallo: Fiorentina in 10!

37' - Caprari! Risponde subito la Samp con un tiro da dentro l'area del proprio attaccante: blocca in due tempi Lafont

34' - Grande gol di Muriel, partito dalla trequarti sinistra in un'azione che ha ricordato tanto il 'Fenomeno' Ronaldo. Il colombiano punta Tonelli, lo salta spostando il pallone e poi con un tocco di sinistro batte Audero. La Fiorentina è sull'1-0!

34' - GOOOOLL!! GOOOLL!! MURIELL!! MURIELLL! L'HA SBLOCCATA IL COLOMBIANO!

34' - Giallo per Milenkovic, ammonito dopo una manata a Caprari

32' - Bella giocata di Muriel che sulla sinistra mette a sedere Tonelli e poi crossa: non ci arriva Simeone e la difesa allontana

31' - Gioca bene fin qui la Fiorentina: le scelte a centrocampo di Pioli permettono alla squadra viola di avere numerose alternative in impostazione

30' - Veretout non si fa saltare da un sombrero in area di Caprari e guadagna fallo: ripartirà coi piedi Lafont

29' - Quagliarella! Che errore della punta doriana! Grande passaggio teso di Ramirez per Quagliarella che a porta vuota non riesce ad impattare con il pallone e chiudere in rete a Lafont battuto

28' - Muriel! Ha rischiato di far venire giù lo stadio il colombiano! Il pallone si impenna dopo un tiro col sinistro di Chiesa e Muriel non ci pensa un attimo: botta al volo di destro che esce di pochissimo con Audero immobile

26' - Doppio fallo di Caprari su Milenkovic. Di Bello richiama l'attaccante blucerchiato ma decide di non estrarre il giallo

24' - Pressing di Muriel che mette in difficoltà la difesa della Sampdoria: Di Bello fischia fallo del colombiano facendolo infuriare

23' - Intervento molto duro di Ramirez su Biraghi: l'esterno viola resta a terra ma per l'arbitro non c'è nulla

22' - Giallo per Ramirez che stende Veretout poco fuori dall'area viola

22' - Prova ad attaccare ora la Sampdoria, con una serie di rimesse laterali alte sulla destra

20 ' - Fino ad ora non c'è stata partita, la Fiorentina ha già creato almeno un paio di occasioni nitide senza riuscire ad insaccare. Sampdoria che appare invece un po' confusa fino ad ora

17' - Spreca tutto Simeone! Chiesa lancia in porta il 9 argentino ma non si porta bene avanti il pallone ed il suo tiro viene respinto da Tonelli in angolo. Era tutto solo il Cholito!

16' - Muriel si smarca molto bene di Tonelli ma il suo filtrante per Simeone viene intercettato da Andersen

14' - Giallo per Edimilson, entrato duro a centrocampo su Praet

14' - Grande chiusura di Vitor Hugo a fermare il contropiede della Sampdoria dopo il corner viola respinto

13' - Simeone! Chiesa si mangia Murru e Andersen sulla destra, appoggiando poi in area per Simeone a pochi passi da Audero. Il centravanti argentino non riesce a ribadire in rete, anticipato da Sala per un soffio

12' - Ancora molto pericolosa la Fiorentina con Muriel, bravissimo ad evitare un intervento molto duro di Tonelli. Il cross teso del colombiano non riesce però a trovare nessuno in area

10' - Chiesa! Ancora Fiorentina, ma ancora fuori di pochissimo! Edimilson a centrocampo è insuperabile e rilancia il contropiede di Gerson. Il brasiliano appoggia in area a Chiesa che libera il destro rasoterra: ancora fuori alla destra di Audero

9' - Edimilson! Buona azione della Fiorentina con Chiesa che dopo un po' di confusione in area appoggia dietro per Edimilson a rimorchio: il tiro dello svizzero esce di pochissimo alla destra di Audero. Prima occasione per la Fiorentina!

8' - Vitor Hugo rischia un po' sul pressing di Ramirez e mette il pallone in angolo. L'arbitro aveva ravvisato un contatto falloso sul brasiliano

7' - Schema su calcio d'angolo anche per la Sampdoria, che libera Caprari in area. L'attaccante blucerchiato svirgola però malamente il pallone che finisce sul fondo

6' - Pezzella non riesce a rinviare dopo aver chiuso su Murru, e sulla chiusura di Milenkovic la Samp guadagna un corner

4' - Schema da corner che porta al tiro Veretout dal limite ma il destro del francese viene ribattuto dalla difesa blucerchiata

3' - Doppio cross della Fiorentina, prima di Gerson e poi di Biraghi: su nessuno dei due riescono ad avventarsi gli attaccanti viola

2' - Cross pericoloso di Biraghi dalla sinistra, sul quale Gerson fa velo ma la difesa doriana riesce ad allontanare

1' - Gestisce palla la Samp ripartendo dalla difesa con Audero. Fiorentina che invece a centrocampo si schiera con Edimilson nella posizione di regista e Veretout-Gerson a fungere da mezzali

0' - Si comincia! Primo pallone giocato dalla Sampdoria

14.58 - Le due squadre entrano in campo in questo momento, guidate dai rispettivi capitani e dall'arbitro, che per l'occasione sarà Di Bello

14.55 - Queste le parole di Luis Muriel, grande protagonista della sfida, a Sky Sport prima della gara: "Sono molto contento di essere tornato in Italia. Inizio subito il campionato con una partita speciale per me: ora indosso i colori viola e darò tutto per questa maglia, ma la Samp la porto nel cuore. Lo sanno tutti quello che provo per i blucerchiati".

14.53 - Squadre che rientrano negli spogliatoi dopo il riscaldamento pre-partita. Manca sempre meno al calcio d'inizio di Fiorentina-Samp!

14.45 - Giampaolo sceglie Tonelli al centro della difesa, lasciando in panchina Colley come accaduto per la gara di Coppa Italia contro il Milan. Le scelte sono le stesse della gara di Coppa, se contiamo l'assenza di Linetty uscito per infortunio proprio nella sconfitta contro i rossoneri e sostituito da Jankto quest'oggi. Davanti sarà il trio composto da Ramirez, Caprari e Quagliarella (all'inseguimento del record di Batistuta di reti consecutive) a reggere l'attacco doriano.

14.42 - Uno sguardo alle scelte dei due tecnici, prima di cominciare ad entrare nel vivo. Pioli sceglie una formazione inedita, con la coppia pesante lì davanti Muriel e Simeone chiamata ad invertire l'astinenza da gol della squadra viola. Scelte importanti anche per il centrocampo, dove Edimilson, Gerson e Veretout costituiscono il trio in mediana, escluso invece Benassi. Nulla di nuovo invece in difesa, dove Pezzella e Vitor Hugo saranno affiancati da Milenkovic e Biraghi.

Amici di FirenzeViola.it benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Sampdoria, gara valida per il 20° turno di Serie A. Al Franchi di Firenze va in scena uno scontro importante in chiave europea, con viola e doriani divisi da 3 punti ed entrambi in corsa per un piazzamento che garantirebbe la partecipazione alla prossima Europa League. Dalle ore 15 avrà inizio una contesa fondamentale per le due squadre, seguite la partita con noi!

Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella (c), Vitor Hugo, Biraghi; Gerson, Veretout, Edimilson; Chiesa, Simeone, Muriel.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Ramirez; Quagliarella (c), Caprari.