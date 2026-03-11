Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: vigilia di Conference League

© foto di Federico De Luca 2026
È giornata di vigilia di Conference League per la Fiorentina che domani accoglierà il Rakow all'Artemio Franchi per gli ottavi di Conference League. Alle 12 andrà in scena la conferenza stampa di Paolo Vanoli con al suo fianco un calciatore, alle 15 sarà poi tempo dell'allenamento al Viola Park coi 15 minuti aperti ai media. Alle 18:30 invece toccherà al Rakow prima parlare in conferenza e poi scendere in campo per la seduta al Franchi. 