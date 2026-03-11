Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: vigilia di Conference League
È giornata di vigilia di Conference League per la Fiorentina che domani accoglierà il Rakow all'Artemio Franchi per gli ottavi di Conference League. Alle 12 andrà in scena la conferenza stampa di Paolo Vanoli con al suo fianco un calciatore, alle 15 sarà poi tempo dell'allenamento al Viola Park coi 15 minuti aperti ai media. Alle 18:30 invece toccherà al Rakow prima parlare in conferenza e poi scendere in campo per la seduta al Franchi.
La Fiorentina continua a non avvertire il pericolo della retrocessione. Sperare in un cambio radicale è impossibile, ma per la salvezza non bastano le prestazioni come quelle con Udinese e Parma. Conference: spazio ai giovanidi Lorenzo Di Benedetto
Angelo GiorgettiKean in tribuna, gli spareggi mondiali dell’Italia: quella nebbia intorno a Moise. Spenta e distante, la Fiorentina è l’opposto di Firenze (e nessuno sa intervenire). Paratici sta valutando tutti i settori, a fine stagione la verità…
Mario TeneraniSarà sofferenza fino all'ultima di campionato. Che tristezza, squadra incapace di fare di più. Ci avete sfiniti con queste prestazioni. Kean ha problemi, rischia anche Cremona. Lezzerini ko: in lista UEFA dentro Christensen
Redazione FVFirenzeViolaFiorentina-Parma 0-0, i viola non vanno oltre il pari tra i fischi del Franchi
