Top Fv, Ranieri di gran lunga il miglior viola contro il Parma. Dietro resiste solo Ndour
FirenzeViola.it
E' Luca Ranieri il miglior giocatore della Fiorentina nella gara contro il Parma, premiato per la determinazione e la gara messa in campo nel guidare la linea difensiva. In linea anche con i voti di quotidiani e media vari, questo è il risultato del sondaggio di FirenzeViola con il consueto Top Fv. Dei 752 votanti il centrale difensivo ha convinto il 48,36%. Una preferenza dunque netta.
A tenere il passo, se così si può dire vista la distanza, è il solo Cher Ndour che è stato votato dal 18,72% dei nostri lettori partecipanti. Sul podio anche Fagioli con il 6,28. Quarto Dodo con il 4,64 poi Fazzini con il 3,83 e De Gea 3,55. Fabbian e Mandragora i meno convincenti con lo 0,55 delle preferenze.
La Fiorentina continua a non avvertire il pericolo della retrocessione. Sperare in un cambio radicale è impossibile, ma per la salvezza non bastano le prestazioni come quelle con Udinese e Parma. Conference: spazio ai giovanidi Lorenzo Di Benedetto
1 La Fiorentina continua a non avvertire il pericolo della retrocessione. Sperare in un cambio radicale è impossibile, ma per la salvezza non bastano le prestazioni come quelle con Udinese e Parma. Conference: spazio ai giovani
FirenzeViolaPrandelli: "Viola in difficoltà psicologica. Parlare più di vita e meno di calcio può aiutare"
Angelo GiorgettiKean in tribuna, gli spareggi mondiali dell’Italia: quella nebbia intorno a Moise. Spenta e distante, la Fiorentina è l’opposto di Firenze (e nessuno sa intervenire). Paratici sta valutando tutti i settori, a fine stagione la verità…
Mario TeneraniSarà sofferenza fino all'ultima di campionato. Che tristezza, squadra incapace di fare di più. Ci avete sfiniti con queste prestazioni. Kean ha problemi, rischia anche Cremona. Lezzerini ko: in lista UEFA dentro Christensen
Redazione FVFirenzeViolaFiorentina-Parma 0-0, i viola non vanno oltre il pari tra i fischi del Franchi
