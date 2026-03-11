Top Fv, Ranieri di gran lunga il miglior viola contro il Parma. Dietro resiste solo Ndour

E' Luca Ranieri il miglior giocatore della Fiorentina nella gara contro il Parma, premiato per la determinazione e la gara messa in campo nel guidare la linea difensiva. In linea anche con i voti di quotidiani e media vari, questo è il risultato del sondaggio di FirenzeViola con il consueto Top Fv. Dei 752 votanti il centrale difensivo ha convinto il 48,36%. Una preferenza dunque netta.

A tenere il passo, se così si può dire vista la distanza, è il solo Cher Ndour che è stato votato dal 18,72% dei nostri lettori partecipanti. Sul podio anche Fagioli con il 6,28. Quarto Dodo con il 4,64 poi Fazzini con il 3,83 e De Gea 3,55. Fabbian e Mandragora i meno convincenti con lo 0,55 delle preferenze.