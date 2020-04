FIORENTINA PRONTA AL VIA, SUBITO A CACCIA DI ALBERGO E...

La Fiorentina si farà trovare pronta al via, se fosse confermato lo scenario emerso per la ripresa degli allenamenti nel protocollo che la commissione scientifica ha trasmesso alla FIGC e alla Lega. Questo è la posizione che filtra dalla società di viale Fanti, che è pronta a disporre tutte quelle misure di sicurezza contenute appunto nel documento pubblicato oggi. L'intenzione dunque è trovare una soluzione che permetta di allenarsi nel centro sportivo viola e appoggiarsi poi ad una struttura alberghiera nell'area di Firenze. Per quanto riguarda il ritiro infatti, la Fiorentina sta cercando, in assenza di una foresteria al centro sportivo stesso, l'albergo adatto per ospitare tutto il gruppo che comprenderà anche staff tecnico e medico e personale a stretto contatto con la squadra, un po' come accade in estate. L'idea è di scegliere un albergo vicino appunto. Finora il ritiro pre gara si è svolto a Villa Olmi, ma il club sta trattando anche con altri, facendo anche i conti con le chiusure che tanti hanno dovuto fare. L'altra misura preventiva, da mettere in atto prima di mettere piede nelle strutture sarà la sanificazione, con strumenti e aziende qualificati. Inoltre ci saranno tutte le visite accurate da fare ma la Fiorentina già in estate si era attrezzata per le visite mediche all'interno del centro sportivo e non sarà un problema. Al resto penserà Iachini, che ha già preparato una tabella di marcia per allenamenti a gruppi, almeno all'inizio. I giocatori sono allertati per gli ultimi giorni di aprile/ primi di maggio per le visite ma l'ultima parola spetta ovviamente al Governo e alle istituzioni sportive. Compresa quella sul rientro di Ribery che, per ora, secondo le direttive del ministero degli Esteri, dovrebbe fare 14 giorni di quarantena tornando dall'estero, sempre che appunto le maglie non vengano allentate per i giocatori, subito controllati.