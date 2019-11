FIORENTINA-PARMA 1-1, Rivivi il LIVE di FV!

20.00 - Finisce qua anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le notizie e le voci dal post-partita.

19.58 - Niente da fare dunque per la Fiorentina, che riesce solo a pareggiare contro un Parma arrivato a Firenze per fare le barricate. Gervinho colpisce nel primo tempo, poi è il solito Castrovilli a pareggiare i conti. Un punto a testa e posizioni europee che restano non troppo distanti per le due compagini.

90' +4' - E finisce qui! Triplice fischio di Pairetto, che mette fine ad una partita che vede le squadre uscire dal Franchi con un pareggio ognuna.

90' +3' - Castrovilli prova a liberarsi sulla destra ma alla fine viene fermato da Gagliolo. Scampoli di partita al Franchi.

90' +3' - Kucka colpisce di testa un corner dalla sinistra, ma spedisce alto.

90' +1' - Errore di Chiesa, che non riesce a servire Pulgar al limite dell'area. Tanti gli errori del 25 viola, apparso oggi un po' appannato.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

89' - Venuti bene su Gervinho: guadagna rimessa dal fondo sull'attacco dell'ivoriano.

87' - Pulgar! Conclusione dalla distanza che finisce tra le braccia di Sepe. La Fiorentina però adesso sta attaccando con convinzione.

86' - Sempre Chiesa ci prova con il sinistro; murato dalla difesa del Parma.

85' - Cambio nella Fiorentina: esce Boateng, entra Pedro. Esordio stagionale per il brasiliano.

84' - Chiesa! Sfiora un cross teso di Pulgar ma non riesce ad impattare bene: palla che esce sul fondo.

83' - Cambio nel Parma: esce Kulusevski, entra Gagliolo. Si copre D'Aversa.

81' - Venuti ferma ancora una volta Gervinho sul contropiede. In questo secondo tempo il difensore viola sta coprendo bene sull'ivoriano.

81' - Dalbert sbaglia un passaggio per Boateng e regala il contropiede al Parma.

79' - Pulgar! Va lui dal calcio di punizione: palla che sorvola la barriera ma finisce tra le braccia di Sepe, attento in questa occasione.

78' - Fallo di mano fischiato a Kucka che regala una buona punizione alla Fiorentina. In precedenza buona chiusura di Venuti, attento su Gervinho.

75' - Castrovilli colpisce di testa anche in difesa, e respinge una pericolosa punizione di Scozzarella.

74' - Cambio nel Parma: esce Karamoh, entra Sprocati.

73' - Chiesa! Scappa via in area e calcia con il sinistro: palla sul fondo, fuori di un paio di metri.

73' - Vlahovic! Ancora il serbo vicino al gol, con una spaccata su cross ancora una volta di Dalbert con la quale non riesce a concludere in rete.

71' - Giallo per Pulgar, costretto a fermare con le cattive una ripartenza del Parma.

69' - Vlahovic! Spinge ancora la Fiorentina, con il serbo che tira in diagonale. Para Sepe.

67' - Cross di Dalbert dalla sinistra e incornata perfetta del numero 8, che pareggia i conti con un gol molto simile a quello fatto contro il Sassuolo. Parità all Franchi!

67' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLL!!! GOOOLLL!! PAREGGIA CASTROVILLI!!!

65' - Ci prova la Fiorentina con un paio di cross ben coperti dalla difesa del Parma. La squadra di Montella non riesce però a trovare spazi.

63' - Ranieri! Stacco in area molto buono, ma il pallone esce di pochissimo a lato del palo della porta difesa da Sepe.

61' - Gioco fermo per permettere l'ingresso dello staff medico del Parma che potrà così intervenire su Iacoponi, rimasto a terra nella propria metà campo.

60' - Karamoh liscia un cross di Pulgar da corner ma Ranieri non ne approfitta: la palla carambola sul numero 6 e finisce sul fondo.

58' - Ci prova ancora il Parma con Kulusevski che calcia però addosso a Dragowski.

57' - Gervinho! Salva tutto Dragowski! L'ivoriano scappa ancora una volta e in area calcia con il sinistro: Dragowski si oppone con il piede e poi blocca il pallone.

56' - Sta salendo di colpi la Fiorentina, con Pulgar che però spreca una buona occasione cercando Boateng con un pallone troppo lungo.

55' - Giallo per Dalbert, intervenuto in ritardo su Karamoh.

54' - Cambio nella Fiorentina: esce Ghezzal, entra Vlahovic.

54' - Boateng! Palla fuori di un soffio del 10 viola, servito molto bene in area da Ghezzal. Si tratta della prima vera occasione per la Fiorentina.

52' - Chiesa cerca Boateng con un cross interessante, respinto dal Parma sui piedi di Ghezzal che poi serve Badelj: il tiro del croato finisce alle stelle.

50' - Gervinho tenta il destro da fuori area ma spedisce il pallone in curva. Bell'azione di Karamoh per servire l'ivoriano.

49' - Tocco dentro di Kulusevski per Gervinho. Passaggio troppo lungo, ci arriva Dragowski ma la Fiorentina non è partita bene.

47' - Cross di Karamoh coperto bene da Milenkovic, che si prende anche il fallo.

46' - Nessun cambio operato dai due allenatori: si riparte con gli stessi 22 del primo tempo.

45' - VIA! Riparte la sfida al Franchi. Questa volta a battere è il Parma, che attaccherà questo secondo tempo in direzione Curva Ferrovia.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - Senza ulteriori emozioni finisce il primo tempo. Parma negli spogliatoi in vantaggio 1-0 su una Fiorentina apparsa fin qui piuttosto sotto tono.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

44' - Ranieri colpisce di testa il cross da punizione ma spedisce fuori il tiro.

43' - Bella giocata di Chiesa su Kucka che lo stende. Il 25 vuole farsi perdonare dopo l'errore in occasione del gol ospite.

42' - Boateng! Ranieri fa tutto bene e dalla sinistra mette al centro: Boateng si issa in aria ma colpisce troppo alto con la testa. La Fiorentina sermbra però voler reagire subito!

40' - Letale contropiede del Parma. Chiesa perde palla in attacco e Gervinho viene lanciato tutto solo verso Dragowski. A tu per tu con il polacco l'ivoriano non sbaglia: tocco sotto e vantaggio Parma.

40' - GOL DEL PARMA! Ha segnato Gervinho.

39' - Giallo per Darmian, costretto a stendere Chiesa uscito in mezzo a due avversari.

37' - Le due squadre sembrano stanche dopo il turno infrasettimanale. Finora sono praticamente zero le occasioni del match.

35' - Ghezzal e Chiesa confezionano un pallone messo poi in mezzo da Dalbert. Cross chiuso in angolo dalla difesa del Parma, che poi non si fa sorprendere neanche sul corner e respinge.

33' - Ancora pochissime emozioni al Franchi, dove le due squadre stanno pensando soprattutto a difendersi.

31' - Pestone di Hernani su Castrovilli. Il centrocampista resta qualche secondo a terra dolorante, poi si rialza. Niente di fatto dal calcio di punizione.

30' - Venuti colpisce di testa un pericolosissimo cross a centro area ed evita guai per la Fiorentina.

28' - Cross di Pulga su punizione direttamente tra le braccia di Sepe. Il portiere poi rilancia Kulusevski direttamente verso la porta avversaria, ma il pallone è preda di Dragowski.

27' - Giallo per Pezzella dopo un doppio fallo, prima su Ghezzal e poi su Pulgar.

26' - Dragowski ferma un lancio lungo con il petto e poi raccoglie con le mani. Brivido per i tifosi.

25' - Venuti si prende gli applausi del Franchi fermando Gervinho lanciato verso l'area. Grande corsa del difensore viola.

24' - Castrovilli prova il destro da fuori are ama viene murato.

23' - Dalbert riesce finalmente a trovare un po' di spazio sulla sinistra e crossa in mezzo, ma Chiesa non riesce ad agganciare un pallone non semplice.

21' - Milenkovic interviene su un pericoloso cross da calcio d'angolo di Scozzarella. Palla allontanata.

20' - Pressione aumentata adesso della Fiorentina, che riesce a recuperare un paio di palloni alti ma non riesce a sfruttarli a dovere. Ingabbiato fin qui Chiesa, che ha perso parecchi palloni.

18' - Buon cross di Venuti, allontanato di testa da Scozzarella. Il pallone arriva a Badelj che prova il sinistro al volo: palla fuori senza spaventare Sepe.

16' - La Fiorentina fin qui non sembra riuscire a trovare particolari spazi. Son più le sortite offensive del Parma che il contrario.

14' - Gervinho scappa in area ma poi si allunga troppo il pallone. Dall'altra parte buona progressione di Ghezzal che poi prova il sinistro: tiro dell'algerino ribattuto.

12' - Dragowski rischia molto con un rinvio sui piedi di Gervinho. L'ivoriano calcia subito ma il pallone finisce fuori non di poco.

11' - Si fa rivedere in avanti la Fiorentina, con Venuti che va in progressione offensiva ma poi sbaglia il cross per Boateng.

10' - Hernani! Contropiede del Parma con Karamoh che crossa per il centrocampista gialloblu. Stop con il petto e poi tiro da posizione defilata: il pallone si impenna e finisce fuori, ma che brivido per la Fiorentina!

9' - Ghezzal prova il tunnel su Hernani a centrocampo ma viene steso. Per l'arbitro però non c'è fallo.

7' - Preziosissima chiusura di Ghezzal su un cross di Kulusevski basso e pericoloso a centro area.

6' - Dalbert tenta una conclusione da distanza siderale, spedendo il sinistro in curva.

4' - A terra Karamoh dopo lo scontro con Ranieri. Il francese sembra molto dolorante, ma pare in grado di continuare almeno per ora.

3' - Cross pericoloso di Pezzella dalla sinistra, coperto bene da Ranieri che anticipa Karamoh.

2' - Nulla di fatto dai due corner calciati da Pulgar.

1' - Castrovilli e Chiesa deliziano subito il pubblico con un paio di giocate pregevoli che garantiscono alla Fiorentina un corner.

0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, che attaccherà in direzione Curva Ferrovia.

17.59 - Fiorentina e Parma entrano in campo, guidate dalla squadra arbitrale.

17.57 - Ecco le due formazioni che si dispongono nel tunnel, con le rispettive panchine che invece si vanno a sistemare al loro posto. Manca poco e le squadre saranno acclamate dai circa 35mila tifosi presenti al Franchi.

17.50 - Mentre le squadre stanno per guadagnare il tunnel che li porterà in campo, sottolineiamo come ci sia curiosità di vedere come si disporranno gli uomini di Montella. Sarà 4-3-3 o 3-5-2? Più probabile la prima opzione, ma staremo a vedere.

In una Firenze bagnata dalla pioggia fin dalle prime ore del mattino, la Fiorentina si appresta a sfidare il Parma al Franchi in quello che sarà il match in programma alle ore 18 valido per l'11° turno di Serie A. Una partita fondamentale per le due squadre, divise da soli 2 punti in classifica e lanciate verso le posizione europee. Ultimo turno che ha fatto sorridere la squadra di Montella, uscita vincente nella trasferta contro il Sassuolo. Male invece il Parma di D'Aversa, caduto in casa contro il Verona dopo il grande pareggio contro l'Inter. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni del match:

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Ranieri, Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Ghezzal, Boateng, Chiesa.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Hernani; Karamoh, Kulusevski, Gervinho.