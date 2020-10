FIORENTINA-PADOVA 2-1, Rivivi il LIVE di Firenzeviola

49' - Finisce qui la partita: la Fiorentina con estrema sofferenza supera 2-1 il Padova ed accede al IV turno di Coppa Italia

48' - Tiro di Kouame servito in profondità da Ribery, tiro rimpallato da un difensore del Padova

47' - Dentro Castrovilli e Vlahovic, fuori Duncan e Callejon

46' - Che chance per il Padova che preme: Terracciano mette in angolo su una conclusione di Nicastro

45' - Assegnati 4' di recupero

44' - Prova il numero Ribery ma la sfera deviata finisce tra le mani del portiere

43' - Ancora un corner per il Padova, stavolta dalla destra

42' - Ammonito Pulgar per un fallo a centrocampo su un giocatore del Padova

40' - Calcio d'angolo per il Padova che prova con tutte le forze a pareggiarla:

35' - Prova a mettere in mezzo Biraghi ma il tiro deviato da un giocatore del Padova non finisce in gol. Intanto nei biancorossi dentro Jelenic e fuori Halfrredsson

34' - Altro cambio viola: fuori Barreca e dentro Biraghi

33' - Ancora Padova in forte pressione! Germano aggancia un pallone e lo mette al centro, Terracciano con un colpo di reni smanaccia salvando la porta

30' - Palo del Padova! Tiro dalla distanza di Nicastro e sfera che si infrange sul palo esterno alla destra di Terracciano

24' - Bella palla dalla destra di Venuti dalla destra: palla messa in corner. Buona la prova del terzino

22' - Ecco le due sostituzioni viola: dentro Kouame e Ribery, fuori Saponara a Cutrone

20' - Due cambi per il Padova: dentro Nicastro e Hraiech, fuori Della Latta e Mandorlini. Nei viola pronti ad entrare Ribery e Kouame

19' - Bella azione tutta di prima della Fiorentina ma alla fine Cutrone non riesce ad impattare il pallone per andare al tiro

16' - Attenzione al Padova: gol del 2-2 che viene annullato per fuorigioco. Fortuna dei viola che però stanno soffrendo...

13' - Spinge la Fiorentina per tornare al più presto avanti di due reti: prova ad incunearsi Cutrone ma Vannucchi gli copre lo specchio di tiro

10' - GOL DEL PADOVA. Sugli sviluppi del corner, la palla arriva a Santini che prova la conclusione in rovesciata dopo la sponda di testa di un compagno e riapre la paritta: 2-1 e gara riaperta

9' - Buona chance del Padova con un cross dalla destra messo in corner da Pulgar

8' - Fallo di Igor nella trequarti avversaria: calcio di punizione per il Padova

6' - Bella azione di Germano sulla destra con Barreca in netto ritardo, palla al centro sulla quale Santini non riesce ad impattare, palla che si perde sulla sinistra del campo

5' - Gioco interrotto per soccorrere Andelkovic che è rimasto a terra infortunato dopo uno scontro di gioco

2' - Subito una buona chance per il Padova con Santini che mette al centro per Germano che ha però mandato la sfera alta sopra la traversa

1' - Inizia la ripresa: due cambi per il Padova, dentro Santini e Germano, fuori Buglio e Ronaldo

=== INTERVALLO ===

46' - Finisce qui il primo tempo: 2-0 per la Fiorentina grazie alle reti di Venuti e di Callejon

45' - Assegnato 1' di recupero

43' - Altro giallo per il Padova: ammonito Hallfredsson per un fallaccio su Saponara

41' - Ammonito Buglio per un fallo a piedi uniti su Pulgar. Entra in campo lo staff medico della Fiorentina

39' - Punizione per la Fiorentina: fallo su Barreca sull'out sinistro. Non male per ora la prova dell'ex Toro

34' - Tiro dalla distanza di Cutrone che il portiere alza sopra la traversa: la palla però pizzica la traversa e va in angolo

32' - GOOOOOOL!!! GOOOOOL!!! CALLEJON! 2-0 VIOLA! Tiro del numero 77 dal limite dell'area deviato da Andelkovic, palla che finisce in rete

30' - Traversa di Saponara! Tiro dalla distanza del centrocampista viola che si stampa sul montante più alto con Vannucchi immobile

28' - Espulso dalla panchina un dirigente del Padova: troppe proteste all'indirizzo dell'arbitro

25' - Bel pallone di Barreca dalla sinistra: prova ad arrivarci Cutrone che per poco non riesce a deviare con la punta del piede la sfera in rete

20' - Nulla di fatto dalla punzione. Sugli sviluppi di un successivo corner, tiro di Pulgar che finisce sul fondo

18' - Fallo di mano di Pelagatti: calcio di punizione sul fronte sinistro d'attacco per la Fiorentina. Sarà una sorta di corner corto

16' - Punizione per il Padova: va al tiro Halffredsson ma Terracciano esce bene e fa sua la sfera

15' - Ancora un bel pallone di Saponara dalla destra, prova la deviazione vincente sottoporta Cutrone ma fa buona guardia Vannucchi

12' - Preme adesso la Fiorentina alla ricerca del raddoppio ma il Padova fa buona guardia

10' - GOOOOOOL!!! LORENZO VENUTI!! Primo gol in maglia viola! Cross di Saponara dalla destra, stacca in area il terzino viola che batte Vannucchi per l'1-0!

7' - Fallo di Ronaldo su Venuti: il terzino viola si arrabbia molto perché l'intervento è stato molto ruvido

5' - Bella palla di Saponara per Cutrone: il centravanti commette fallo sul diretto avversario in area di rigore, nulla di fatto

2' - Cross per la testa di Callejon che non salta, poi Duncan prova una conclusione stoppata

1' - Si comincia! La Fiorentina nel primo tempo attacca in direzione Curva Ferrovia

0' - Squadre in campo: Fiorentina in completo viola, Padova con maglia, pantaloncini e calzettoni bianchi

Inizia anche per la Fiorentina il percorso in Coppa Italia in questa stagione. I viola oggi alle 17:30 (gara posticipata per la positività di un membro dello staff medico della squadra avversaria) oggi affrontano il Padova nel III turno della coppa nazionale. Le sorprese della formazione iniziale riguardano Callejon e Saponara dal 1’. Ecco le formazioni ufficiali del match che, come sempre, Firenzeviola.it seguirà in diretta con il suo classico LIVE:

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Martinez Quarta, Milenkovic, Igor; Venuti, Duncan, Pulgar, Saponara, Barreca; Callejon, Cutrone.

A disposizione: Dragowski, Lirola, Caceres, Ponsi, Amrabat, Biraghi, Kouame, Castrovilli, Bonaventura, Ribery, Montiel, Vlahovic.

Allenatore: Iachini.

PADOVA (4-3-3): Vannucchi; Della Latta, Pelagatti, Andelkovic, Gasbarro; Mandorlini, Ronaldo, Hallfredsson; Buglio, Curcio, Soleri.

A disposizione: Burigiana, Merelli, Biancon, Santini, Vasic, Germano, Jelenic, Hraiech, Fazzi, Nicastro, Bifulco.

Allenatore: Mandorlini.

Arbitro: Santoro di Messina

Assistenti: Scatragli-Pagliardini

IV uomo: Bitonti.