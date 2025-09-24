Fiorentina, oggi la ripresa degli allenamenti al Viola Park: il programma

Oggi alle 09:05Notizie di FV
di Redazione FV

Dopo la giornata di riposo concessa ieri da Stefano Pioli, la Fiorentina questa mattina tornerà ad allenarsi al Viola Park (la prima seduta dopo la sconfitta contro il Como era stata lunedì mattina). La gara da preparare è il delicatissimo derby toscano contro il Pisa in programma domenica 28 settembre, calcio d'inizio alle ore 15:00, all'Arena Garibaldi.