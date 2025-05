Fiorentina, oggi day-off: da domani Palladino inizierà a preparare l'Udinese

Reduce dalla vittoria sul Bologna che concede ancora un filo di speranza per continuare a credere nella qualificazione ad una coppa europea, l'unica possibile è la Conference League, la Fiorentina ieri è tornata subito a in campo anche se solo per una seduta di scarico dopo il match. Oggi Palladino ha concesso una giornata di riposo a Ranieri e compagni mentre da domani al Viola Park si inizierà a preparare la trasferta di Udine valida per l'ultimo turno di Serie A.