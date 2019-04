FIORENTINA, Nel limbo di metà classifica

La Fiorentina, a detta di Delio Rossi prima e di Jovetic poi, ha come obiettivo di questo campionato la salvezza. I piani di inizio anno però, quelli compresi nel Patto con la Città, erano altri e prevedevano l'Europa League come target stagionale. Ad oggi, la Fiorentina è a quota 28 punti, a +11 rispetto al terzultimo posto occupato dal Lecce e a -8 rispetto all'Inter, quinta in classifica e attualmente detentrice dell'ultimo posto disponibile per l'Europa. Ci sarebbe anche la Coppa Italia, ma questa competizione non è più affare della Fiorentina. Posizione intermedia, dunque, quella della squadra di Delio Rossi. Che oggi, lunedì 6 febbraio, sembra essersi staccata definitivamente dalla zona calda. Ma per rientrare nel novero di squadre ai margini dell'Europa League, ancora, ce ne vuole. In sostanza, questo dicono i numeri, la Fiorentina non ha, al momento, alcun obiettivo sensibile a portata di mano. Solo uno scossone, positivo o negativo che sia, potrebbe tornare a dare una meta ai viola. Una serie di risultati utili, infatti, riporterebbe i gigliati nelle zone nobili della classifica ed aprirebbe scenari impensabili fino a poche domeniche fa. Un filotto negativo, contrariamente, risucchierebbe inevitabilmente Jovetic e compagni verso il basso, verso la lotta per rimanere in serie A. Le prossime partite, quindi, saranno decisive per capire realmente possibilità e limiti del gruppo di Delio Rossi.