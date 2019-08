FIORENTINA-NAPOLI 3-4, Rivivi il LIVE di FV!

Con la partita finisce anche la nostra cronaca. Vi rimandiamo alle nostre pagine per tutte le notizie dal post-partita e molto altro.

90' +6' - Finisce qui! Il Napoli passa 3-4 a Firenze dopo una partita incredibile, un'altalena di emozioni. Non basta la volontà ad una Fiorentina sfortunata e punita dalle grandi giocate degli ospiti e da un arbitraggio criticabile

90' +4' - Giallo per Pezzella che trattiene Callejon lanciato verso l'area avversaria a centrocampo. Sarà presumibilmente l'ultima giocata della gara

90' +3' - Giallo per Boateng dopo un fallo duro su Hysaj

90' +3' - Le immagini mostrano un fallo netto di Hysaj su Ribery, preso per il braccio e tirato giù. Forse il contatto non era in area, ma è inspiegabile che Massa abbia fatto proseguire senza fischiare

90' +2' - Chiede il rigore Ribery, steso in area da due giocatori. Poi Massa ammonisce Montella per proteste

90' +1' - Giallo per Zielinski dopo un fallo tattico su Chiesa, che si era liberato ancora una volta facilmente di Koulibaly

90' - Assegnati 4 minuti di recupero

88' - Pezzella! Che occasione per la Fiorentina! Il cross da calcio d'angolo piove perfettamente sui piedi del centrale viola che tutto solo colpisce male e strozza un pallone che si spegne piano piano sul fondo. Occasione ottima sprecata dal capitano

88' - La prende Koulibaly che però non si rende conto di essere solo e allunga in corner

87' - Buona punizione conquistata da Ribery, con la Fiorentina che fa salire le torri

85' - La Fiorentina è veramente sulle gambe in questo momento. Vedremo se nei minuti finali gli uomini di Montella tireranno fuori nuove energie

84' - Cambio nel Napoli: esce Mertens, entra Hysaj

83' - Ribery prova la giocata sulla destra ma dopo essersi liberato di tre giocatori crossa male col sinistro: palla sul fondo

82' - Altro errore di Pulgar, che ha commesso due errori di seguito dopo una grande partita. Questa volta non riesce a pescare Boateng solo in area

81' - Niente. Per ora la Fiorentina non riesce a prendersi il pallone, che è rimasto tra i piedi dei viola solo per qualche secondo

80' - Mertens! Aggancio bellissimo in area e tiro col destro: palla fuori di un metro circa

79' - La Fiorentina non riesce a prendere palla, con il Napoli che ormai gioca il pallone da almeno 4 minuti di fila

77' - Cambio nella Fiorentina: esce Sottil, entra Franck Ribery

77' - Mentre il gioco si ferma per permettere le cure a Mertens, Ribery è pronto ad entrare per il finale di questa sfida

75' - Prova adesso ad addormentare il gioco il Napoli, che mette in mostra le sue qualità tecniche. La Fiorentina sembra un po' sulle gambe e non riesce a pressare

73' - Cambio nella Fiorentina: esce Badelj, entra Benassi

72' - Mentre Benassi è pronto ad entrare, la Fiorentina sta tenendo il possesso del campo come spesso accaduto in questo secondo tempo

71' - Cambio nel Napoli: escono Mario Rui e Allan, entrano Ghoulam ed Elmas

71' - Chiusura clamorosa di Pulgar in scivolata su Insigne dopo 40 metri palla al piede. Partita monumentale del cileno

70' - Tiro di Mertens non irresistibile che Dragowski blocca in due tempi. Si scalda intanto Ribery

67' - Contropiede fulminante del Napoli, con Mertens che sventaglia per Callejon in area: lo spagnolo appoggia indietro per Insigne che di testa fa 3-4

67' - Incredibile. GOL del Napoli! Ha segnato Insigne

66' - Chiesa! Ancora la Fiorentina in avanti. Castrovilli questa volta appoggia per Chiesa che conclude con il destro che, sporcato, finisce tra le braccia di Meret

65' - Azione bellissima della Fiorentina con Castrovilli che appoggia al limite per Boateng. Il ghanese lascia scorrere il pallone e poi conclude con il destro che bacia il palo e finisce in rete. Pareggio Fiorentina! Ma che partita...

65' - GOOOOOOLLLLL!!! GOOOOLLLL!!! GOOOLLL!!! BOAAAAAATEEENG!!!!

64' - Occasione Fiorentina! Azione pazzesca di Sottil che mette un cross rasoterra pericolosissimo sul quale Boateng non arriva per un pelo

63' - Miracolo di Dragowski! Grande parata del polacco su un destro a giro di Insigne a fil di palo

63' - Risponde il Napoli con Ruiz che tira dal limite dell'area: deviato in corner

62' - Boateng rischia di far venire giù lo stadio! Tiro al volo dai 35 metri che impensierisce Meret, che riesce a bloccare

61' - Cambio nella Fiorentina: esce tra gli applausi Vlahovic, entra Boateng

60' - Chiesa tenta un'imbucata difficilissima per Vlahovic che viene ben coperto da Di Lorenzo. L'idea del 25 viola però era geniale

59' - Torna a spingere la Fiorentina che con Sottil tenta il tiro in area: respinto. Poi Chiesa stende Di Lorenzo e permette al Napoli di respirare

58' - Tiro dalla distanza di Zielinski che non spaventa Dragowski e finisce sul fondo

56' - Dura pochi minuti il pari della Fiorentina. Insigne allarga un pallone basso per Callejon che non ci pensa e scarica il destro rasoterra: palla all'angolino e Napoli di nuovo in vantaggio

56' - GOL del Napoli! Gran gol di Callejon

55' - Chiesa! Sugli sviluppi del corner, il 25 viola stoppa di testa e conclude col destro rasoterra addosso a Meret. Para l'estremo difensore azzurro

54' - Castrovilli! Altra bella azione di Chiesa, impossibile da fermare in questo secondo tempo. Castrovilli libera il destro dal limite: deviato, finisce in corner

52' - Come l'anno scorso Milenkovic segna alla prima in stagione. Grande stacco di testa in mezzo all'area su corner di Castrovilli: il serbo la mette nell'angolino basso e il Franchi esplode per il pari viola!

52' - GOOOOOOOLLLL!!!! GOOOOOOLLLL!!! GOOOOOLLL!!! NIKOOOLA MILENKOVIC!

51' - Sottil! Un'azione straripante di Chiesa che irride Allan e Koulibaly prima di allargare per Sottil: il suo tiro viene sporcato e finisce in corner

50' - Per la seconda volta l'arbitro ferma il gioco dopo un suo tocco al pallone. Con le nuove regole, è la squadra che era in possesso palla a riprenderla

48' - Ritmi che in questo secondo tempo sembrano un po' più bassi. È la Fiorentina per ora a gestire palla, il Napoli aspetta

46' - Vlahovic cerca di sfruttare un rimpallo ma Meret arriva prima sul pallone. Tra le poche note non positive del primo tempo c'è l'attaccante serbo, fin qui controllato bene da Manolas e Koulibaly

45' - Riparte la sfida al Franchi. Questa volta batte il Napoli

--- INTERVALLO ---

45' +2' - Massa fischia due volte e manda le squadre negli spogliatoi. 2-1 Napoli dopo 45 minuti

45' +1' - Mertens svirgola un tiro molto difficile ma potenzialmente pericoloso. Riparte Dragowski con la rimessa dal fondo

45' - Assegnati due minuti di recupero

44' - Due minuti da incubo per la Fiorentina che dopo un gran primo tempo si trova adesso in svantaggio. Sarà dura per gli uomini di Montella recuperare uno svantaggio immeritato

43' - GOL DEL NAPOLI! Insigne non sbaglia e spiazza Dragowski. Ma quanti dubbi sul calcio di rigore...

41' - Azione confusa in area con Mertens che inciampa su Castrovilli a terra e cade. Massa decide per il rigore ma ci sono parecchi dubbi

40' - Calcio di rigore per il Napoli!

38' - Non benissimo Dragowski su un tiro fantastico di Mertens, che al limite dell'area si libera e calcia con il destro: pallone all'angolino e pari del Napoli

38' - CHE GOL DI MERTENS! Pareggia il Napoli con un gol bellissimo dell'attaccante belga

37' - Altra grande azione manovrata della Fiorentina che arriva al cross con Pulgar, ribattuto con la coscia da Mario Rui

35' - Sottil questa volta non riesce a superare Koulibaly dopo un ottimo lancio di Pulgar. Il difensore senegalese poi va a muso duro con l'ala viola

34' - Vlahovic non stoppa un'imbucata di Lirola che lo avrebbe messo a tu per tu con Meret. Peccato, l'occasione era ottima

33' - Chiesa! Botta terrificante da oltre 30 metri: il pallone finisce sopra la traversa non di molto

32' - Una Fiorentina entusiasmante fino a questo momento. Adesso anche Venuti dribbla Di Lorenzo sulla sinistra prima di essere fermato in rimessa laterale da Manolas. Il Franchi ruggisce comunque

31' - Koulibaly! Grande occasione per il Napoli sugli sviluppi di un corner. Il pallone finisce a disposizione del centrale azzurro che scarica il destro, alto di pochissimo

29' - Sembrava voler rifiatare la Fiorentina che invece ora sta spingendo di nuovo. Azione prolungata sulla sinistra sprecata da un tiro strozzato di Badelj al limite dell'area

27' - Azione straripante di Chiesa che però non serve bene Vlahovic in area. Riparte il Napoli ma l'occasione era ghiotta

26' - Gestisce palla adesso il Napoli, ancora intontito dall'inizio scoppiettante della Fiorentina. Gli uomini di Ancelotti provano a reagire e a prendere campo

24' - Giallo per Mario Rui che sta perdendo la testa dietro a Sottil. Altro fallo del terzino azzurro da dietro sull'11 viola, questa volta punito con l'ammonizione da Massa

23' - Ennesimo fallo guadagnato da Sottil, indemoniato e tra i migliori della Viola per ora

22' - Prova a rifiatare un po' adesso la Fiorentina, che lascia il pallone al Napoli restando in controllo. Molti gli errori tecnici degli azzurri fino ad ora

20' - Milenkovic! Il difensore serbo svetta in area sul cross da punizione di Pulgar ma non riesce a trovare la porta. Occasione però per la Fiorentina

20' - Arrivati al ventesimo va registrata un'ottima prestazione della Fiorentina fin qui. I giovani viola stanno andando il doppio dei giocatori del Napoli

19' - Doppia ammonizione nel Napoli: Allan prende un giallo per un fallo su Sottil, fin qui straripante. Callejon ammonito per proteste

17' - Pulgar e Dragowski rischiano la frittata in disimpegno. Mertens non arriva sul retropassaggio del cileno per un soffio, ma che rischio per la Fiorentina

16' - Chiesa prova direttamente da calcio da fermo ma sparacchia in curva

15' - Altra sgroppata impressionante di Sottil che guadagna un altro ottimo fallo sulla trequarti dopo 30 metri palla al piede. Che carica il numero 11 viola!

15' - Ancora Pezzella a salvare tutto, questa volta su un cross pericoloso per Mertens

14' - Bel fallo guadagnato da Sottil che copre benissimo il pallone a centrocampo su Mario Rui e finisce a terra. Bene l'ala viola fin qui

13' - Cross pericolosissimo di Insigne letto ottimamente da Pezzella che riesce ad allungare in corner. Nulla di fatto poi dal calcio d'angolo azzurro

11' - Chiesa! Ci prova col sinistro rasoterra dai 20 metri: Meret blocca facilmente

10' - Prova a rispondere subito il Napoli con la prima azione offensiva degli uomini di Ancelotti. Fabian Ruiz prova col sinistro dalla distanza ma il pallone, deviato, finisce tra le braccia di Dragowski

9' - Freddissimo il cileno, che dagli 11 metri spiazza Meret e mette il pallone all'angolino. Fiorentina in vantaggio in un Franchi che è diventato una bolgia!

9' - GOOOOOOOLLLLL!!!! GOOOOOLLLLL!!! GOOOOLLLL!!!! PULGAR NON SBAGLIA!

8' - CALCIO DI RIGORE! Valutato come decisivo il tocco di mano di Zielinksi. Pulgar prende il pallone: andrà lui dal dischetto

7' - Episodio che sta richiedendo molto tempo alla squadra arbitrale. Massa va a vedere allo schermo!

5' - Parapiglia nell'area del Napoli con un possibile tocco di mano di Zielinski. Alla fine il Napoli allontana, ma gli arbitri controllano al VAR l'episodio

4' - Preme alta la Fiorentina che esalta il Franchi. Un cross pericoloso di Chiesa rasoterra viene colpito con il tacco da Vlahovic, la cui conclusione viene però respinta dalla difesa del Napoli. Prima occasione per la squadra viola!

1' - Subito avanti la Fiorentina con un lancio profondo per Chiesa. Il numero 25 viola dribbla e mette in mezzo ma nessuno riesce ad impattare un pallone un po' troppo alto

0' - Si parte! Prende il via la stagione della Fiorentina. Batte la squadra viola, che attaccherà verso la Curva Ferrovia

20.42 - Eccole che entrano in campo le due squadre che si sistemano al centro del campo per gli inni

20.40 - I giocatori intanto si sistemano nel tunnel degli spogliatoi: è tutto pronto per l'inizio della contesa

20.37 - Anche sugli spalti non mancano le presenze importanti. Da Melissa Satta a Cesare Prandelli, tutti in tribuna per godersi Fiorentina-Napoli

20.30 - Giro di campo di tutto lo stadio per Rocco Commisso, esaltato dai tifosi al coro: "Rocco uno di noi". Lui risponde esponendo una sciarpa della Fiorentina. QUI le foto e i video

L'attesa è finita! Alle 20.45 prenderà il via il campionato 2019/20 della Fiorentina, questa sera impegnata contro il Napoli. Un inizio col botto per gli uomini di Montella, chiamati fin da subito all'impresa contro una delle favorite per lo Scudetto di questa Serie A. La Viola dei giovani però non ha paura, forte anche della presenza del Presidente Commisso, in tribuna per la prima volta da neo-patron, e grazie alla spinta di un entusiasmo ritrovato in città. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida. Restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della gara:

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti; Castrovilli, Pulgar, Badelj; Sottil, Vlahovic, Chiesa.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens.