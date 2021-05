FIORENTINA-NAPOLI 0-2, Rivivi il LIVE di FV!

14.30 - Con la partita termina qua anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

14.28 - Una partita lottata della Fiorentina, che cade a causa di un rigore dubbio e di una deviazione sfortunata di Venuti. Il Napoli prosegue così nella sua corsa Champions, mentre la squadra viola resta a 39 punti.

90' +4' - FINISCE QUI! Il Napoli passa all Franchi: è 2-0 per i partenopei.

90' +3' - Hysaj guadagna una punizione che permette al Napoli di perdere altro tempo.

90' +1' - La punizione di Pulgar termina direttamente sul fondo sul palo opposto. Nulla di fatto per la Fiorentina.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

90'- Vlahovic si guadagna un fallo prezioso sulla fascia.

88' - Gestisce palla ora il Napoli che vuole mettere in cassaforte la sfida. Manca poco alla fine del match e la Fiorentina non sembra avere le forze per invertire la rotta.

84' - Cambio anche nel Napoli: dentro Petagna al posto di Osimhen.

83' - Ribery si accascia a terra dopo uno scontro a centrocampo. Sarebbe uscito comunque ma c'è il cambio: dentro Kouame al suo posto.

81' - Insigne! Calcia lui la punizione, toccata da Milenkovic in barriera. Palla alta sopra la traversa.

79' - Giallo per Pezzella che entra in scivolata su Osimhen, colpendo però solo le gambe dell'attaccante.

78' - Pezzella stacca di testa su corner, ma non colpisce bene. Palla direttamente fuori.

77'- Cambi anche Iachini: dentro il grande ex Callejon, fuori Bonaventura.

77'- Doppio cambio nel Napoli: entrano Lozano e Mertens, escono Politano e Zielinski.

75' - Milenkovic per poco non anticipa tutti su un corner. Meret con i pugni allontana.

70' - Fiorentina che sta provando subito la reazione, riversandosi in avanti guidati da Ribery. Ma la difesa del Napoli fin qui non sta lasciando spazi a Vlahovic.

67' - Grande azione di Osimhen che lancia Insigne. Appoggio all'indietro per Zielinski che calcia addosso a Venuti, la cui deviazione mette fuori causa Terracciano portando il Napoli sul 2-0.

67' - GOL DEL NAPOLI. Ha segnato Zielinski.

66' - Doppio cambio nella Fiorentina: entrano Eysseric ed Igor, escono Castrovilli e Biraghi.

64' - Palo di Insigne! Tiro debole ma preciso con il sinistro dell'autore del gol, con il pallone che lentamente si stampa sul palo. Poi ci prova ancora con il destro ma spara direttamente fuori.

61' - Giallo per Castrovilli che stende Bakayoko sulla trequarti.

60' - Bonaventura! Altra giocata di Ribery che semina il panico e scarica per Bonaventura che scarica il sinistro dal limite: palla tra le braccia di Meret.

58' - Ribery! Azione pazzesca del francese che in area ne dribbla 4 e poi calcia: murato, ma che giocata.

56' - GOL DI INSIGNE. Terracciano para, ma sulla respinta la palla torna al 24 che fa 1-0 per il Napoli.

56' - ESPULSO DRAGOWSKI IN PANCHINA. Sta succedendo un po' di tutto, ma il polacco è infuriato per la decisione di Abisso.

55'- CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI. Punito Milenkovic per un intervento quantomeno dubbio.

53' - ATTENZIONE: Abisso va al VAR. Da valutare una trattenuta di Milenkovic su Rrahmani.

52' - Giallo per Hysaj che ne salta secchi due in contropiede e viene vistosamente trattenuto.

50' - Politano! Sinistro seccosul quale è attento Terracciano. Si salva la Fiorentina.

49' - Giallo per Caceres che si infervora con l'arbitro dopo un fallo di mano dubbio fischiato a centrocampo a Pulgar.

45' - SI RIPARTE! Nessun cambio per le due squadre.

--- INTERVALLO ---

45' +1' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

44' - Gioco fermo per un pestone rifilato da Ribery a Fabian Ruiz. Lo spagnolo resta a terra dolorante.

40' - Politano viene murato su una conclusione dal limite, poi Bonaventura con una rouleta parte in contropiede ma prima di poter servire Ribery viene fermato da Hysaj.

36' - Partita i cui ritmi si sono abbassati, soprattutto per quanto riguarda la Fiorentina. La squadra di Iachini lascia il pallino del gioco al Napoli, anche perché finora difende bene.

33' - Traversa di Insigne! Punizione pregevole del 24 del Napoli, che scavalca la barriera ma sbatte sul palo alto della porta difesa da Terracciano. Napoli ad un passo dal vantaggio!

31' - Giallo a Milenkovic dopo un intervento su Insigne in ritardo.

30' - Ribery! Fa tutto da solo in contropiede, ignora Caceres e Vlahovic e calcia con il sinistroin caduta: blocca Meret.

28' - Caceres spreca una grande occasione colpendo alto di testa un cross che lo aveva trovato tutto solo in area. Si salva il Napoli.

23' - Biraghi calcia un'ottima punizione guadagnata da Ribery, ma spara alto. Nulla di fatto.

18' - Bakayoko salta sopra Pezzella ma non inquadra la porta. Palla a Terracciano per la rimessa dal fondo.

16' - Fiorentina che da qualche minuto sta gestendo palla grazie a Ribery che si abbassa per aiutare i centrocampisti.

13' - ANNULLATO UN GOL A VLAHOVIC! Cross di Biraghi che trova l'attaccante serbo bravissimo a girare di testa in rete. Ma il guardalinee alza la bandierina e annulla tutto.

12' - Zielinski! Botta dal limite su scarico di Osimhen: Terracciano ci mette i pugni e respinge.

10' - Altra chiusura su Osimhen, da Milenkovic che poi subisce fallo e risponde male alle proteste dell'attaccante nigeriano. Tutto risolto dopo qualche secondo di tensione.

8' - Grande stop di Osimhen in area, con il tiro-cross che finisce dalla parte opposta. Politano la rimette in mezzo ma Caceres è attento e chiude.

7' - Primo tiro in porta della Fiorentina con Milenkovic che di testa colpisce una punizione calciata da Pulgar. Palla lenta, facile preda di Meret. Ma anche la Fiorentina si è iscritta al match.

5' - Primi minuti targati Napoli, anche se la difesa della Fiorentina fin qui è attenta e precisa nelle chiusure.

0' - SI PARTE! Primo pallone giocato dal Napoli, oggi in tenuta azzurra. Fiorentina in viola.

Tutto pronto per il match che alle 12.30 vedrà protagoniste Fiorentina e Napoli, in un lunch-match che avrà su di sè gli occhi di tutta Italia. Se per la Viola il campionato ha ancora pochissimo da dire, i partenopei si giocano invece il tutto per tutto per guadagnare la Champions League la prossima stagione. Dall'altra parte però Iachini non vorrà fare da vittima sacrificale: restate con FirenzeViola.it per seguire tutte le emozioni della sfida in diretta.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Castrovilli, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.