FIORENTINA-MILAN, Lunghe code per i biglietti online

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Si prospetta grande presenza di pubblico per Fiorentina-Milan, prossima sfida di campionato e prima gara della squadra maschile dopo la scomparsa di Joe Barone. I botteghini virtuali per la partita sono stati presi d'assalto con code arrivate anche fino all'ora di attesa per l'intera mattinata di oggi: considerata la chiusura della curva Ferrovia, ci si attende una cifra di spettatori molto vicina al sold-out dei settori aperti per la sfida contro i rossoneri. Esauriti per ora la Maratona Laterale e qualche spicchio del parterre, oltre al settore ospiti già esaurito, mentre in Curva Fiesole restano poche centinaia di biglietti ancora a disposizione.

L'obiettivo resta quello di provare ad avvicinarsi al record stagionale di 38.225 spettatori visti contro la Juventus, sebbene per quella partita ci fossero i migliaia di assenti della Curva Fiesole a causa dell'alluvione a Campi e tutti i settori fossero a disposizione per la vendita dei biglietti.