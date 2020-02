FIORENTINA-MILAN 1-1, Rivivi il LIVE di FV!

22.48 - Con la partita si conclude qui anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

22.45 - Una partita pazza giocata da Fiorentina e Milan questa sera al Franchi. I rossoneri giocano meglio per almeno un'ora, portandosi in vantaggio con Rebic su una frittata combinata da Caceres. Poi l'espulsione di Dalbert invece che tagliare le gambe alla Fiorentina ha dato nuova linfa alla squadra di Iachini, che grazie ad un rigore realizzato da Pulgar all'85' ha pareggiato. Nel finale anche l'occasione per un clamoroso vantaggio: alla fine termina 1-1 tra Fiorentina e Milan.

90' +4' - FINISCE QUI! Alla fine al Franchi è 1-1: a Rebic ha risposto Pulgar su calcio di rigore.

90' +3' - Parte Vlahovic che calcia direttamente in porta, ma spara alto.

90' +2' - Chiesa viene steso al limite dell'area destro. Punizione per la Fiorentina.

90' +1' - Clamorosa occasione per la Fiorentina! Cutrone si lancia in area e mette in mezzo: prima Caceres spara addosso a Begovic, poi Vlahovic non riesce a ribadire in rete. Palla in corner.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

90' - Tiro di Ibrahimovic murato da Pezzella. Riparte la Fiorentina.

88' - Theo Hernandez si lascia platealmente cadere in area. Incredibile che non abbia preso giallo per simulazione, Calvarese lo grazia in quest'occasione.

88' - Chiesa prova una grande imbucata per Cutrone ma Theo Henandez intuisce e riparte in contropiede.

86' - Giallo per Hernandez, che dopo il calcio di rigore ha spinto Vlahovic.

85' - Rigore all'angolino di Pulgar: Begovic intuisce e tocca, ma il pallone si insacca comunque in rete. Pareggia la Fiorentina!

85' - GOOOOOOLLL!!! GOOOOLLL!!! GOOOLLL!! PULGAR NON SBAGLIA!!

84' - Rigore confermato! Sul dischetto va Pulgar.

83' - Grosse proteste dei giocatori del Milan perché il contatto non era netto. L'arbitro però sembra aver preso una decisione difinitiva, anche se il VAR sta controllando.

83' - CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Cutrone viene steso da Romagnoli e l'arbitro indica il dischetto.

80' - Cambio nel Milan: esce Castillejo, entra Saelemaekers.

80' - Confusione in area del Milan, che si conclude con Cutrone fermato per fuorigioco dopo due conclusioni fermate.

77' - Chiesa mette in mezzo un pallone rasoterra sul quale però Cutrone non riesce ad arrivare.

76' - Giallo per Caceres che interviene duramente su Bennacer a centrocampo.

75' - Fiorentina che in questi minuti si sta portando un po' di più in avanti. È forse la prima volta che la squadra di Iachini resta a lungo nella metà campo avversaria.

74' - Cambi anche il Milan: fuori Gabbia, dentro Musacchio.

73' - Cambio intanto nella Fiorentina: fuori Lirola, dentro Igor.

73' - Vlahovic! Ad un passo dal pareggio! Contropiede guidato da Duncan, con Pezzella che libera in area l'attaccante serbo: sinistro ad incrociare che esce di pochissimo.

71' - Annullato un gol a Castillejo, in netta posizione di fuorigioco prima di mettere in rete a tu per tu con Dragowski.

69' - Cutrone si libera sulla sinistra ma viene fermato al momento dell'entrata in area: l'attaccante era in posizione di fuorigioco.

68' - Cambio nella Fiorentina: esce Castrovilli, entra Cutrone.

67' - Fiorentina che non riesce a fare due passaggi di fila. Il Milan resta in forte pressione, con i viola chiusi nella propria metà campo.

64' - Rebic! Il tiro di Ibrahimovic su punizione viene deviato e finsice al croato, il cui tiro viene bloccato da Dragowski.

62' - ROSSO A DALBERT! L'arbitro è andato al VAR a rivedere l'episodio e ha valutato il contatto da ultimo uomo come chiara occasione da gol. Decisione che lascia un po' perplessi.

60' - Giallo per Dalbert che dalla parte opposta tocca Ibrahimovic al limite dell'area. Si è lasciato un po' andare lo svedese...

60' - Tre tiri consecutivi della Fiorentina: i primi due di Vlahovic e Castrovilli vengono murati, quello di Duncan finisce tra le braccia di Begovic.

56' - Caceres e Pezzella non si intendono e su uno stop di petto dell'uruguaiano il pallone finisce a Rebic, per il quale è un gioco da ragazzi segnare la rete del vantaggio.

56' - GOL DEL MILAN! Ma che frittata della Fiorentina: Rebic segna l'1-0.

55' - Grandissima chiusura di Pezzella su un cross di Hernandez che altrimenti avrebbe permesso a Rebic di mettere in rete.

53' - Chiesa! La più grande occasione per la Fiorentina! Il 25 viola colpisce di testa un cross perfetto di Dalbert, ma non trova lo specchio della porta per un soffio.

52' - Il Milan cambia il portiere: esce Donnarumma, entra Begovic.

50' - Bennacer spreca una grandissima occasione, calciando alto un tiro dal limite dell'area tutto solo. Ma il Milan sta giocando molto meglio anche in questo secondo tempo, la Fiorentina non riesce ad uscire.

48' - Ibrahimovic! Dragowski alza sopra la traversa una conclusione dello svedese, che in realtà era in posizione di fuorigioco. Tutto fermo dunque.

45' - Parte il secondo tempo! Questa volta a battere è il Milan.

--- INTERVALLO ---

21.36 - Un primo tempo a tinte rossonere, visto che la squadra di Pioli ha giocato decisamente meglio di quella viola. L'episodio vero però è il gol annullato ad Ibrahimovic per tocco di mano. Dopo i festeggiamenti per il gol dello svedese, l'arbitro ha annullato la rete e lasciato il punteggio sullo 0.0. Come spesso accade, a decidere la sfida saranno i secondi quarantacinque minuti.

45' +3' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

45' +3' - Confusione in area viola, con un tocco di faccia di Caceres. Sul cross successivo Ibrahimovic colpisce solo davanti a Dragowski ma era in posizione di fuorigioco.

45' +2' - Chiesa fa un numero in mezzo a due ma il pallone aveva superato la linea laterale. Palla al Milan per l'ultima azione del primo tempo.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

44' - Duncan! Azione pregevole di Castrovilli, che sulla sinistra si libera di tre avversari e mette in mezzo per Chiesa. Kessie allontana il pallone sui piedi di Duncan, che dopo il controllo tenta il tiro: conclusione che termina alta sopra la porta di Donnarumma.

41' - Alla fine a crossare è Duncan, che cerca Pezzella la cui sponda termina però direttamente sul fondo.

40' - Ottimo fallo guadagnato da Castrovilli sulla sinistra. Pulgar metterà in mezzo un cross.

38' - La partita, non solo la Fiorentina, sembra aver subito il gol prima realizzato da Ibrahimovic e poi annullato. Fase di gioco confusa.

36' - Azione pericolosa della Fiorentina che però prima con Vlahovic poi con Chiesa non riesce a concludere in porta.

35' - ANNULLATO IL GOL AL MILAN! Valutato un tocco con il braccio dell'attaccante svedese nel primo contrasto con Dalbert.

35' - Attenzione: l'arbitro va al VAR.

34' - Un gol caparbio e fortunato per Ibrahimovic, che prima scippa il pallone a Dalbert poi vince un rimpallo con Caceres. A quel punto è un gioco da ragazzi battere Dragowski con un tiro all'angolino.

34' - GOL DEL MILAN! Ha segnato Ibrahimovic.

32' - Bennacer tenta il sinistro dalla distanza ma spara il pallone in curva. Ripartirà Dragowski con la rimessa dal fondo.

30' - Duncan fa una bella azione ma viene fermato al limite dell'area da un intervento di Kessie.

28' - Dragowski sbaglia in disimpegno e regala palla a Rebic, anche se il croato non riesce a concludere. Chiede scusa il portiere polacco, comunque tra i protagonisti di questo inizio di gara.

25' - Giallo per Calhanoglu, costretto a stendere Castrovilli ripartito in contropiede.

22' - Altro ottimo intervento di Dragowski, che blocca un cross spizzato da Pulgar per anticipare Calhanoglu. Intervento non semplicissimo, compiuto bene dall'estremo difensore polacco.

21' - Lirola! La Fiorentina riesce ad uscire dalla pressione e Dalbert mette in mezzo un gran cross dalla sinsitra. Dalla parte opposta colpisce Lirola, che mette in difficoltà Donnarumma dopo una deviazione di Castrovilli.

20' - Continua a giocare meglio il Milan, che sta prendendo il possesso del campo.

17' - Rebic! Salva tutto Dragowski! L'esterno del Milan colpisce tutto solo di testa da due passi, ma il portiere viola si allunga e riesce a parare. Che occasione per il Milan!

15' - Buona copertura di Milenkovic, che segue l'inserimento di Calhanoglu e lascia che il pallone sfili verso Dragowski su un'imbucata di Kessie.

14' - Riparte il gioco: tutto ok per Donnarumma.

14' - Mentre la curva intona il coro per Davide Astori, resta a terra Donnarumma per la botta subita da Chiesa in precedenza.

13' - Rischia tantissimo Donnarumma, che perde palla su Chiesa prima di rinviare. Il 25 serve Castrovilli ma il tiro del centrocampista finisce alle stelle. Ottima occasione per la Fiorentina.

13' - Milenkovic! Viene lasciato libero di entrare in area e scaricare il destro: Donnarumma in due tempi blocca.

12' - Dopo un tiro di Chiesa, il pallone finisce fuori e Calvarese dà il giallo a Bennacer. Trattenuta vistosa del centrocampista su Caceres.

10' - Dopo le brevi cure, Castrovilli si rialza e il gioco riparte.

9' - Gioco fermo per un pestone rifilato da Bennacer a Castrovilli. L'arbitro non fischia il fallo ma il centrocampista viola resta a terra.

6' - Chiusura fantastica di Dalbert in area su Castillejo, liberato da un gran lancio di Calhanoglu. L'esterno viola in scivolata toglie il pallone allo spagnolo poco prima che riesca a calciare.

3' - Gestisce palla ora la Fiorentina, che cerca di aggirare il pressing alto del Milan, partito comunque con intenzioni bellicose.

1' - Doppio cross pericoloso per la Fiorentina, ma prima su Duncan poi su Lirola nessuno riesce ad intervenire in area.

0' - SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, in completo viola. Divisa bianca invece per il Milan.

20.43 - Squadre che entrano in campo, guidate dall'arbitro Calvarese e dai rispettivi capitani.

Amici e lettori di FirenzeViola.it buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Milan, sfida valida per il 25° turno di Serie A. Al Franchi arrivano i rossoneri di Stefano Pioli, una delle grandi storie del match. L'altra è Rebic, sull'esterno della squadra che con Ibrahimovic da gennaio ha cambiato totalmente marcia e adesso fa paura. Dall'altra parte però c'è la Fiorentina di Beppe Iachini, autore di 5 vittorie e 2 pareggi nelle sue 9 panchine viola nonostante impegni non semplicissimi. La squadra sembra avere un problema con il Franchi, dove non vince in campionato dal 12 gennaio. Chissà che non sia questa la sera in cui invertire il trend. Noi vi racconteremo come di consueto tutte le emozioni della sfida.

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All. Iachini.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.