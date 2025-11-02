Fiorentina-Lecce 0-1, miracolo di Falcone su Kean: i viola ad un passo dal pareggio

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 16:40Notizie di FV
di Redazione FV

Miracolo d'istinto di Falcone che salva il risultato. Vicinissima al pareggio la Fiorentina con Moise Kean. L'attaccante viola aveva indirizzato verso la porta un cross teso che aveva preso al volo. Ma il portiere del Lecce si supera, la palla sorpassa la linea di porta per metà. 