Cremonese-Fiorentina 0-1: Parisi la sblocca al 25'! Viola in vantaggio

Cremonese-Fiorentina 0-1: Parisi la sblocca al 25'! Viola in vantaggioFirenzeViola.it
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Oggi alle 21:13Notizie di FV
di Redazione FV

Fiorentina in vantaggio allo Zini. Lo squillo porta la firma di Fabiano Parisi, il più in palla di questa prima mezz'ora: il numero sessantacinque riceve sul settore destro del campo, punta Floriani Mussolini e scappa sul destro, con cui colpisce secco da posizione decentrata, Floriani devia in spaccata impercettibilmente un pallone che si infila sotto le gambe di Audero. Primo gol in questa Serie A per il classe 2000, marcatura pesantissima che sblocca il big match salvezza.