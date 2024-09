FIORENTINA-LAZIO 2-1, Rivivi il LIVE di FV!

Fonte: Cronaca a cura di Giacomo A. Galassi

14.30 - Con la partita terrmina qui anche la diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le notizie e le voci dal post-partita.

14.27 - Arriva la prima vittoria stagionale della Fiorentina, strappata con i denti dalla Lazio passata in vantaggio nel primo tempo con Gila. Nel secondo tempo la storia cambia con Gudmundsson che 3 minuti dopo il suo esordio prima guadagna e poi realizza il rigore del pari. L'episodio decisivo al 90', quando il VAR richiama Marcenaro per un contatto in area di Tavares con Dodo, poi punito con un altro penalty che ha visto per la seconda volta un glaciale Gudmundsson battere Provedel e garantire i 3 punti.

90' +5' - E FINISCE QUI! LA PRIMA VITTORIA IN STAGIONE DELLA FIORENTINA ARRIVA CONTRO LA LAZIO: È 2-1 AL FRANCHI!

90' +4' - Scorre il tempo e la Fiorentina tiene palla.

90' +3' - Giallo per proteste a Dodo.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

90' - Non cambiano gli interpreti e neanche il risultato: altro rigore realizzato, stavolta calciando al centro con Provedel che si tuffa. È 2-1 Fiorentina!

90' - GOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!!! GOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! GUDMUNDSSON NON TREMA NEANCHE STAVOLTA!!

89' - CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! E giallo per Tavares per l'intervento.

88' - ARBITRO AL VAR PER UN CONTATTO IN AREA DODO-TAVARES.

86' - Che brivido per la Fiorentina! Il pallone sul corner esce fuori da un rimpallo e sbatte sul palo senza che Patric riesca a ribadire in rete. Poi Zacagni si prende il giallo fermando la ripartenza.

85' - De Gea salva su Guendouzi! Ennesimo tiro dalla distanza, l'ex United mette ancora i guanti.

84' - Ultimo cambio per la Fiorentina: dentro Adli per Cataldi.

83' - Pedro terrorizza la difesa della Fiorentina che riesce comunque a deviare la conclusione.

81' - Cambio nella Fiorentina: fuori lo stesso Colpani tra gli applausi, dentro Ikoné.

80' - Colpani! Rientra col mancino e calcia molto bene, con il pallone che esce di un soffio a lato della porta di Provedel.

75' - Kean non arriva per poco sull'ennesimo cross dalla destra di Dodo.

73' - Guendouzi! Tiro dalla distanza che si alza sopra la porta di De Gea che tira un sospiro di sollievo.

71' - Kean si mangia un gol! Cross di Dodo al bacio ma l'attaccante colpisce male da due passi e si dispera.

70' - Kean conclude in porta dopo una buona azione sulla sinistra, Provedel para ma era comunque fuorigioco.

68' - Doppio cambio per la Lazio: fuori Dia e Lazzari, dentro Pedro e Marusic.

66' - Sugli sviluppi del corner è Kouame a staccare sopra a tutti ma spara alto.

66' - Guendouzi intervetta in scivolata un passaggio per Kouame. Provvidenziale l'intervento del centrocampista biancoceleste per salvare i suoi.

65' - Cambio nella Fiorentina: fuori Mandragora, dentro Kouame. Intanto Dodo si è ripreso e torna in campo.

63' - Dodo in maniera sbilenca riesce a fermare un cross diretto a Zaccagni. Il brasiliano dopo il salvataggio è rimasto a terra dolorante.

62' - Entra anche Tchaouna al posto di Isaksen.

62' - Cambio nella Lazio: esce tra i fischi Castrovilli, al suo posto Rovella.

60' - Gudmundsson la spara in curva! Ben liberato da una sponda di testa di Bove, l'islandese stavolta pecca di precisione e calcia altissimo con il sinistro.

58' - Isaksen si incunea nella trequarti e prova il mancino calciando fuori. Ma si può dire che la Lazio non ha accusato il colpo e continua a fare la partita.

56' - La Lazio protesta per un contrasto in area che lascia Patric a terra. Devono entrare i sanitari per il difensore biancoceleste, che dopo qualche istante magicamente si rialza.

52' - Quattro tiri provati dalla Lazio, i primi tre murati dalla difesa e l'ultimo di Guendouzi altissimo.

49' - Che impatto dell'islandese, che ci mette 3 minuti a timbrare il tabellino alla sua prima in viola. Rigore guadagnato poi messo in rete: si torna in parità al Franchi.

49' - GOOOOOOOLLLL!!!! GUDMUNDSSON NON SBAGLIA, SPIAZZA PROVEDEL E RIPORTA IL PUNTEGGIO SUL PARI!

48' - CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Gudmundsson anticipa Guendouzi in area che lo colpisce, l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto!

45' - SI RIPARTE! Doppio cambio per la Fiorentina: dentro Ranieri e Gudmundsson, fuori Biraghi e Quarta.

--- INTERVALLO ---

45' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Viola tutti attorno all'arbitro che non fa battere l'ultimo corner, all'intervallo è 1-0 per la Lazio.

44' - Una grande occasione per parte! Prima Comuzzo ferma in area Dia con un'ottima copertura, dall'altra parte Dodo fa tutto bene ma in area sbaglia il passaggio per Kean e la Lazio riesce ad allontanare..

42' - Giallo per Biraghi per un intervento a centrocampo.

41' - Gila anticipa Comuzzo su una punizione di Tavares e trafigge De Gea. Lazio in vantaggio al Franchi.

41' - GOL DELLA LAZIO. HA SEGNATO GILA.

40' - Costanti ribaltamenti di fronte in questa fase, finché l'arrbitro non fischia un fallo su Kean che si era sacrificato anche in difesa.

39' - Bove non arriva per un soffio su un cross di Dodo toccato di tacco da Colpani.

37' - Parata pazzesca di De Gea! L'ex Manchester si distende come un gatto su un tiro basso di Dia e salva il risultato!

35' - Gila colpisce di testa su corner ma De Gea è ancora una volta attento e respinge.

32' - Risponde subito la Lazio con Nuno Tavares che si libera dai 25 metri e calcia di destro: palla bloccata al corpo da De Gea.

31' - Kean! Prova il tiro al volo su cross di Dodo, palla fuori non di molto.

29' - Ancora pericolosa la Lazio, sempre dalla loro destra: il cross di Lazzari viene però ben coperto dalla difesa viola.

28' - Schema della Fiorentina su corner che porta a un tiro sbilenco di Mandragora.

25' - Giallo per Isaksen che entra con la gamba alta su Biraghi al rilancio.

23' - Bove tutto solo in area non trova lo specchio di testa, su cross al bacio di Dodo.

19' - De Gea salva su Zaccagni! Isaksen fa fuori tutti sulla linea di fondo, poi Zaccagni prova il destro a giro ma trova i guanti del portiere della Fiorentina.

17' - Lazio che fin qui va a un ritmo nettamente superiore, anche se l'occasione più grandel'ha avuta la Fiorentina al 10'.

13' - Nuno Tavares spara alto! Va l'esterno alla battuta ma per fortuna manca la porta non di poco.

12' - Altro fallo pericolosissimo commesso dai viola, stavolta è Cataldi a stendere Isaksen al limite dell'area.

11' - Giallo per Gosens che entra in ritardo su Isaksen. Subito pugno duro da parte di Marcenaro.

10' - Incredibile occasione per la Fiorentina! Palo di Colpani! Cataldi recupera palla alta, poi Kean serve benissimo Colpani che a botta sicura con il destro trova i piedi di Provedel che deviano la palla sul palo. Poi Bove non riesce a concludere solo in area.

8' - La Fiorentina riesce a uscire dalla pressione con una bella palla rubata da Colpani a Castrovilli con successivo lancio per Kean, messo fuori da Provedel in uscita.

7' - Punizione respinta ma la Lazio continua a spingere. Fiorentina in difficoltà in questa fase.

5' - Primi minuti di studio al Franchi fino a un fallo ingenuo di Quarta su Zaccagni al limite dell'area destro.

0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, quest'oggi in maglia viola. Lazio invece in giallo.

La Fiorentina è chiamata a reagire e al Franchi arriva la Lazio del fiorentino Baroni per tre punti che potrebbero indirizzare questo inizio di stagione per le due squadre. I viola cercano la prima vittoria stagionale in sette partite, i biancocelesti sperano di volare in cima alla classifica con una vittoria a Firenze. Palladino contro Baroni, Cataldi contro Castrovilli: si prospettano scintille in questo lunc-match. Segui con Firenzeviola.it tutte le emozioni della sfida!

Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Comuzzo, Quarta, Biraghi; Dodo, Bove, Cataldi, Mandragora, Gosens; Colpani; Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Ranieri, Sottil, Beltran, Gudmundsson, Ikonè, Richardson, Adli, Kayode, Parisi, Kouame. All.: Raffaele Palladino.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Tavares; Guendouzi, Castrovilli; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Vecino, Rovella, Dele-Bashiru, Pedro, Romagnoli, Tchaouna, Marusic. All.: Marco Baroni