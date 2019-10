FIORENTINA-LAZIO 1-2, Rivivi il LIVE di FV!

22.50 - E con la partita finisce anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

22.47 - Fiorentina che torna dunque a perdere dopo sette turni. Montella e i suoi dovranno ragionare sugli errori commessi in impostazione, che hanno poi propiziato i due gol della Lazio.

90' +8' - E finisce qui. Con la beffa finale, la Fiorentina perde 2-1 al Franchi con la Lazio. Fatali i gol di Correa e Immobile, mentre a nulla è servito il gol di Chiesa.

90' +8' - La Fiorentina avrebbe anche l'occasione per un miracoloso pareggio, ma il cross di Sottil viene allontanato.

90' +7' - PARA DRAGOWSKI! Il polacco si oppone alla conclusione di Caicedo.

90' +5' - CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO! Ed espulsione per Ranieri, che ha preso con il braccio un tiro diretto in porta di Luis Alberto.

90' +4' - Doppio corner di Pulgar respinto dalla Lazio.

90' +3' - Giallo per Parolo.

90' +3' - Attacca la Fiorentina con le ultime energie rimaste.

90' +2' - Gol convalidato. La Lazio passa in vantaggio.

90' +1' - Giallo per Pezzella, reo di aver protestato un po' troppo.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

90' - Il VAR controlla l'episodio, ma non sembra essere intenzionato a cambiare la decisione.

89' - Molto ingenua la Fiorentina, ma che abbaglio dell'arbitro che non fischia un fallo apparso netto su Sottil. La Lazio riparte e Lukaku mette in mezzo un cross che Immobile incorna all'angolino. Esulta la Lazio, ma non si spiega come non sia stato fischiata punizione alla Fiorentina.

89' - GOL DELLA LAZIO! Segna Immobile.

88' - Immobile scappa in area e poi tenta la finta su Milenkovic, portandosi però il pallone sul fondo.

87' - Cross di Lazzari direttamente tra le braccia di Dragowski. Riparte la Fiorentina, che però sembra avere pochissime energie residue.

86' - Sono molto stanche adesso le due squadre, che faticano a trovare giocate con continuità.

85' - Luis Alberto calcia in porta una punizione dai 30 metri, ma Dragowski è attento e blocca al corpo.

83' - Parolo allontana di testa il cross di Pulgar.

82' - Conclusione dai 30 metri di Dalbert che trova una deviazione: angolo per la Fiorentina.

81' - Parolo prova il destro dalla distanza ma spara fuori non di poco.

81' - Chiesa non si capisce con Boateng e perde l'occasione per una buona ripartenza. È stremato il 25 viola.

79' - Castrovilli! Giocata nello stretto di Boateng che porta il centrocampista viola alla conclusione in area con il sinistro: tiro troppo centrale, blocca Strakosha.

79' - Cambio nella Lazio: esce Correa, entra Caicedo.

78' - Altro tiro della Lazio, questa volta con Correa: Dragowski blocca.

76' - Ancora Luis Alberto! Questa volta in movimento, si libera e calcia con il destro: alto sopra la porta di Dragowski.

75' - Luis Alberto cacia alto! Tira un sospiro di sollievo la Fiorentina, con lo spagnolo che spara via la punizione.

74' - Cambio intanto nella Fiorentina: esce Ribery, entra Boateng.

73' - Giallo per Pulgar, che entra in scivolata per fermare una pericolosissima ripartenza della Lazio. Occhio perché l'occasione è ottima per i biancocelesti...

72' - Occasione Fiorentina! Grande corner di Pulgar per Pezzella sul secondo palo. La palla scende e viene colpita con i piedi dall'argentino, ma poi si impenna e finisce preda di Strakosha.

71' - Chiede il rigore Ribery! Ennesima ripartenza della Fiorentina, con il francese che chiede l'uno-due a Chiesa. Sul passaggio di ritorno FR7 cade in area, ma per l'arbitro non c'è nulla.

69' - Riprende il gioco dopo più di un minuti di cure per Lucas Leiva.

67' - Giallo per Castrovilli che insegue tutti e poi prova la scivolata su Leiva, colpendo solo le gambe dell'avversario.

66' - Chiesa! Seconda conclusione viola nel giro di un minuto, con il 25 che ci prova dalla distanza ma come in precedenza non trova lo specchio della porta.

65' - Ribery! Ripartenza fulminea ancora una volta della Fiorentina, con il francese che in area prova a chiudere il destro: palla fuori non di molto.

64' - È la Lazio adesso a fare la partita, ma gli spazi per le due squadre sono piuttosto pochi. Ranieri copre bene su un cross pericoloso di Radu.

61' - Cambio anche nella Lazio: esce Lulic, entra Lukaku.

61' - Non ce la fa Lirola. Cambio nella Fiorentina: esce Lirola, entra Sottil.

60' - Problemi per Lirola, che sembra aver bisogno di un cambio. Altra tegola per Montella.

59' - Lulic! Tiro dalla distanza del terzino biancoceleste, con Dragowski che si allunga alla sua destra e respinge.

58' - Azione in ripartenza della Fiorentina con Lirola che ara tutta la fascia e serve in mezzo Chiesa. L'attaccante viola lascia scorrere il pallone, ma dietro di lui ci son solo difensori avversari.

57' - Momento un po' confuso della partita, con le due squadra che stanno sbagliando tanto e che lottano a centrocampo.

55' - Badelj prova il destro dalla distanza, ribattuto dalla difesa della Lazio.

54' - Cambio nella Lazio: esce tra i fischi Milinkovic-Savic, entra Parolo.

53' - Occasione Fiorentina! Spunto di Dalbert sulla sinistra, con il brasiliano che crossa rasoterra cercando Lirola dall'altra parte. Lulic in spaccata salva tutto.

52' - Milenkovic chiude un'azione in ripartenza della Lazio. Ritmi che in questo secondo tempo sembrano leggermente più blandi.

50' - Ribery aiuta in disimpegno su un'azione offensiva della Lazio molto pericolosa. Prima Pezzella respinge il cross di Lazzari, poi il francese la passa di testa a Dragowski. Riparte la Fiorentina.

48' - Fallo non fischiato a Castrovilli difficilmente spiegabile al limite dell'area. Dall'altra parte lo stesso giocatore prende palla a Correa che resta a terra: si accende un piccolo parapiglia subito risolto.

46' - Passaggio all'indietro molto rischioso di Ranieri, con Dragowski che è costretto ad allontanare in rimessa laterale.

45' - RIPARTE LA SFIDA AL FRANCHI! Questa volta a battere è la Fiorentina.

--- INTERVALLO ---

45' +4' - Finisce qua un bel primo tempo. Guida fischia due volte e manda le squadre negli spogliatoi.

45' +3' - Ribery lotta come un leone con Milinkovic-Savic e alla fine fa suo il pallone, tra gli applausi del pubblico.

45' +1' - Giallo per Lulic, entrato malamente su Pulgar.

45' +1' - Castrovilli parte ancora in progressione in maniera impressionante, poi sbaglia il passaggio per Chiesa.

45' - Assegnati 3 minuti di recupero.

45' - Chiesa chiede un fallo di mano al limite dell'area che pareva esserci. Sorvola l'arbitro.

44' - Pezzella fa sponda sul calcio di punizione, ma Ribery non riesce ad arrivare in tempo sul pallone. Allontana la Lazio.

43' - Giallo per Luis Alberto, che entra malamente in ritardo su Chiesa.

42' - Riparte il gioco, con Lulic visibilmente fasciato in testa. La Fiorentina non sta certo tirando indietro la gamba.

41' - Giallo per Ranieri, che prova ad agganciare il corner con il piede alto. Pedata in testa a Lulic e ammonizione per il neo-entrato.

40' - Chiesa con una grande giocata libera Dalbert sulla sinistra. Il cross del brasiliano viene messo in corner.

38' - Cambio nella Fiorentina: esce Caceres, entra Ranieri.

38' - Gioco fermo perché Caceres ha chiesto il cambio. Problema muscolare per l'uruguagio, al suo posto entrerà Ranieri.

36' - Chiesa prova la ripartenza ma sbaglia il passaggio per Ribery al centro. È la Lazio comunque a fare la partita fino ad ora, la Fiorentina attende per sfruttare i contropiedi.

34' - Reazione di Lazzari dopo un fallo subito da Dalbert. L'esterno scalcia il viola ma l'arbitro lo richiama solo verbalmente.

32' - Castrovilli non riesce ad agganciare un pallone e liberarsi per il tiro, ma la Fiorentina non sembra voler tenere un atteggiamento remissivo. Tutt'altro.

29' - Lirola si libera sulla destra e mette in mezzo un cross pericoloso, un po' tropo lungo per Chiesa che nel tenttivo di recuperare palla commette fallo su Lazzari. È una bellissima partita al Franchi fino a questo momento.

27' - Ripartenza mortifera della Fiorentina, con Ribery che mette in mezzo un cross basso per Chiesa. Il 25 viola calcia di prima con il sinistro e Strakosha non può nulla: palla all'angolino e 1-1 al Franchi!

27' - GOOOOLLL!!! GOOOLL!!! LA PAREGGIA CHIESA!!!

24' - Correa! Salva tutto Dragowski! Uno-due in area con il Tucu che conclude da due passi: il portiere polacco si oppone con i piedi e salva il risultato!

22' - GOL DELLA LAZIO! Pallone sanguinoso perso da Badelj a centrocampo. Immobile imbuca per Correa che salta Dragowski e mette in rete. Il guardalinee aveva segnalato fuorigioco ma il VAR ha cambiato la decisione. E la Lazio è in vantaggio al Franchi!

20' - Ribery prova la percussione ma viene fermato all'altezza del limite dell'area.

19' - ANNULLATO UN GOL ALLA LAZIO! Immobile in netta posizione di fuorigioco aveva concluso in rete su un assist di tacco di Luis Alberto. Il guardalinee segnala con ritardo la posizione irregolare, con lo stadio che si prende uno spauracchio.

18' - Gestisce palla in difesa adesso la Lazio, spaventata un po' dalle sortite offensive dei viola.

15' - Chiesa! Frustrata dal limite dell'area con il sinistro del 25 viola: Strakosha scende subito e respinge la conclusione. Ritmi alti in questo inizio gara!

14' - Luis Alberto tenta l'imbucata geniale per MIlinkovic-Savic ma il serbo non aggancia in area. Dragowski tira un sospiro di sollievo.

13' - Rischia il rigore Caceres! Lazzari scappa sulla destra ma l'uruguagio con una spallata lo spazza via. L'arbitro sorvola sull'episodio e si salva la squadra viola.

12' - Questa volta è Caceres a colpire di testa, ma anche questa volta il pallone non viene indirizzato bene. Palla sul fondo.

11' - Ancora Castrovilli guadagna un altro fallo dalla parte opposta. Occasione molto simile alla precedente per la Fiorentina.

11' - Pezzella sale in cielo e colpisce lui di testa in area. La sua conclusione finisce però sul fondo.

10' - Castrovilli guadagna un buon fallo sulla trequarti offensiva. Buona occasione da punizione per la Fiorentina.

8' - Luis Alberto tenta la conclusione dalla distanza, che finisce però tra le braccia di Dragowski.

7' - Adesso è invece la Lazio a farsi vedere in avanti. Azione manovrata nella trequarti viola per la squadra di Inzaghi.

5' - Sembra aver cominciato con una grande sicurezza nelle giocate la Fiorentina, che sta offrendo combinazioni molto tecniche.

4' - Castrovilli! Bell'inizio della Fiorentina, che con un'azione tutta di prima permette al centrocampista di liberare il destro. Fuori non di molto la conclusione.

2' - Ribery! Dal calcio d'angolo riparte la Fiorentina, con Badelj che si destreggia e libera il francese al limite dell'area: tiro con il destro sballato, finisce in curva. Buona occasione subito comunque per la squadra di Montella.

1' - Cross pericoloso di Lulic che mette in difficoltà Dragowski, costretto ad allungare in corner.

0' - Via! Si parte al Franchi! Primo pallone giocato dalla Lazio.

20.43 - Entrano in campo in questo momento le due squadre, guidate dagli arbitri e dai rispettivi capitani. In Curva viene abbozzata una piccola coreografia con uno striscione: "Fight like your fans".

20.40 - Pubblico delle grandi occasioni al Franchi, curioso di vedere come giocherà la squadra di Montella. In tribuna d'onore, come noto già alla vigilia, c'è anche il presidente Commisso.

La Fiorentina si prepara al match serale di questo turno di campionato: a partire dalle 20.45 la squadra di Montella affronterà la Lazio di Inzaghi. Una partita dalle molte sfaccettature, per due squadre a pari punti in classifica e reduci da due pareggi. La Fiorentina viene da una striscia di risultati consecutivi che va avanti dalla partita contro la Juventus: riuscirà a continuare su questa falsa riga? Tra poco la risposta. Segui con FirenzeViola.it le emozioni della sfida!

Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, L. Alberto, Lulic; Correa, Immobile.