Fiorentina in campo nel pomeriggio: il programma del giorno al Viola Park

Alla vigilia della gara contro il Lecce, la squadra di Raffaele Palladino continua la preparazione alla sfida di domani sera. Oggi pomeriggio la Fiorentina scenderà in campo per l'ultima rifinitura al Viola Park, prima di partire nella giornata di domani per la il capoluogo pugliese. Da valutare le condizioni di Adli e Folorunsho ancora alle prese, entrambi, con qualche acciacco fisico.