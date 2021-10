FIORENTINA, Il programma odierno in casa viola

INDISCREZIONI DI FV DRAGO, RISENTIMENTO AL RETTO FEMORALE DELLA COSCIA Un risentimento muscolare al retto femorale della coscia destra: questo il report che è arrivato in questi istanti da parte della Fiorentina sulle condizioni di Bartlomiej Dragowski, che si è infortunato negli istanti finali di partita. Apparentemente, dunque,... Un risentimento muscolare al retto femorale della coscia destra: questo il report che è arrivato in questi istanti da parte della Fiorentina sulle condizioni di Bartlomiej Dragowski, che si è infortunato negli istanti finali di partita. Apparentemente, dunque,... NOTIZIE DI FV ULTIMO TOUR DE FORCE PER I SUDAMERICANI. MA STAVOLTA ITALIANO HA UN VANTAGGIO Se a turbare i pensieri della Fiorentina, oltre alla tristissima questione razzismo (sulla quale però il club si è mosso con tempismo ed assoluta risolutezza), c’erano ancora i postumi sul campo del ko di domenica sera contro il Napoli, adesso - come... Se a turbare i pensieri della Fiorentina, oltre alla tristissima questione razzismo (sulla quale però il club si è mosso con tempismo ed assoluta risolutezza), c’erano ancora i postumi sul campo del ko di domenica sera contro il Napoli, adesso - come... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 05 ottobre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi