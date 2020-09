FIORENTINA, Il programma odierno in casa viola

Allenamento di rifinitura in programma alle 18 per la Fiorentina, che oggi svolgerà l'ultima seduta prima dell'esordio in campionato, fissato per domani alle 18 contro il Torino del neo tecnico Giampaolo. Da valutare le condizioni di Pulgar - che rischia di non essere convocato - e di Borja Valero, che invece potrebbe ottenere la prima chiamata con i nuovi compagni. Intensa anche la giornata per Rocco Commisso, che vedrà l'architetto Casamonti, si recherà a Bagno a Ripoli e poi seguirà l'esordio della Primavera alle 15 contro il Bologna.