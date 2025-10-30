Fiorentina, il programma di oggi: viola in campo nel pomeriggio
Continua il periodo buio della Fiorentina. In dieci giorni, dopo il ko per 2-1 contro il Milan di due domeniche fa, i viola escono sconfitti per la seconda volta consecutiva da San Siro. Questa volta è l'Inter ad avere la meglio della formazione gigliata con un secco 3-0 che lascia la formazione di Pioli al penultimo posto in classifica. Rientrati nella notte dalla trasferta meneghina Ranieri e compagni questo pomeriggio, alle 15:00, torneranno subito in campo al Viola Park per preparare la sfida, in programma domenica pomeriggio alle ore 15:00 al Franchi, contro il Lecce.
