Fiorentina, il programma di oggi: viola in campo nel pomeriggio

© foto di Federico De Luca
Oggi alle 09:05Notizie di FV
di Redazione FV

Continua il periodo buio della Fiorentina. In dieci giorni, dopo il ko per 2-1 contro il Milan di due domeniche fa, i viola escono sconfitti per la seconda volta consecutiva da San Siro. Questa volta è l'Inter ad avere la meglio della formazione gigliata con un secco 3-0 che lascia la formazione di Pioli al penultimo posto in classifica. Rientrati nella notte dalla trasferta meneghina Ranieri e compagni questo pomeriggio, alle 15:00, torneranno subito in campo al Viola Park per preparare la sfida, in programma domenica pomeriggio alle ore 15:00 al Franchi, contro il Lecce.