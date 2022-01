FIORENTINA, Il programma di oggi: niente seduta

Fiorentina che riprende ad allenarsi dopo la sgambata del Franchi ieri sera e in vista della partita di Torino che però, ad oggi, non si sa si giocherà o meno. Il programma prevede per oggi giorno libero, mentre Italiano spera possa definirsi l'acquisto di Piatek che però oggi dovrà svolgere un'altra sessione di visite mediche. Il fatto che la Fiorentina non si alleni a due giorni dal Torino non fa ben sperare per la sfida.