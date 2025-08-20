Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: rifinitura e conferenza stampa

Giornata di vigilia per la Fiorentina, che domani alle ore 20:00 affronterà il Polissya, in Slovacchia, per l’andata degli spareggi di Conference League. Questa mattina alle 10:00 la squadra viola sosterrà la seduta di rifinitura al Viola Park. Mentre nel pomeriggio volterà a Presov dove alle 18:45 Stefano Pioli prenderà la parola in sala stampa assieme a un giocatore per presentare la sfida.