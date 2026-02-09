Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: giornata libera

Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: giornata libera FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 09:05Notizie di FV
di Redazione FV

Come di consueto, dopo i turni di campionato e senza coppe Paolo Vanoli e il suo staff concedono un giorno libero alla squadra dopo il defaticante del giorno dopo. Dunque dopo essersi ritrovati al Viola Park ieri per l'allenamento di scarico, oggi giornata libera per i viola.