Concretezza e cinismo: la Viola trova in Solomon due aspetti che mancavano

È stato il focus legato al momento che sta vivendo in viola Manor Solomon uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it. Il realizzato ieri dall'israeliano contro il Torino è stato infatti il secondo consecutivo in campionato dopo quello a Napoli. Anche lì si partiva in svantaggio (di due gol) e l'israeliano provò a dare la carica con il 2-1 anche se il risultato rimase tale. Ieri è stato lui a pareggiare il gol di svantaggio con i granata poi per fortuna si è sbloccato anche Kean ma il primo a dare un segnale concreto è stato proprio lui, entrato anche nel secondo gol. Cosa che, pur senza segnare aveva fatto anche nelle prime due apparizioni quando appunto era entrato nelle azioni che avevano portato ai gol fatti dai compagni. Insomma nei 309 minuti in 7 partite di campionato (oltre i 17' in Coppa Italia) Solomon sta convincendo e portando alla Fiorentina quel cinismo e quella concretezza realizzativa, oltre la pericolosità in termini di cross, che mancavano.