Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "Cosa ci siamo persi. 9 rimonte subite, Fiorentina, 22 punti buttati via".

La Nazione: "Lettura della partita, sostituzioni, coraggio. Vanoli e le mosse (obbligate) per la salvezza".

Corriere Fiorentino"Fiorentina tra rammarico, Parma e Lecce. Così salvarsi è dura".

La Repubblica"Quanti punti sprecati nel finale. La Fiorentina non sa più vincere"