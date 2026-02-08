Finali maledetti: quanti punti persi dalla Fiorentina nei minuti di recupero

Uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello legato ai punti persi dalla Fiorentina nei finali di gara: la squadra viola ha sperperato 22 punti da situazioni di vantaggio, decisamente un’infinità. Soprattutto quando accade in scontri diretti o contro squadre con cui c’è da vincere, ad esempio col Cagliari alla prima giornata, contro il Verona o, appunto, contro il Torino. La squadra di Vanoli si scioglie quando passa avanti nel punteggio e molto spesso si fa riprendere negli ultimi spezzoni di gara, con ben 10 punti persi nei minuti di recupero. Statistiche impressionanti che rendono l’idea di come probabilmente la squadra non sia tranquilla in tante fasi della partita. Qualcosa a cui porre rimedio velocemente, soprattutto quando siamo già al 24° turno di campionato.