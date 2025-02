Fiorentina, il programma di oggi in casa viola. Dall'allenamento a Fagioli

Giornata di allenamento oggi per la Fiorentina che prosegue la sua preparazione in vista della partita di lunedì sera contro l'Inter. Gli uomini di Palladino si ritroveranno in tarda mattinata al Viola Park per la seduta odierna naturalmente a porte chiuse. Alle 14.30 sarà invece il turno di Nicolò Fagioli che sarà presentato in conferenza stampa davanti ai giornalisti.