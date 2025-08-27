Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento alle 10:20
Giornata importante per la Fiorentina che si prepara per il ritorno di Conference League contro il Polissya in programma domani sera a Reggio Emilia (calcio d'inizio ore 20 al Mapei Stadium). Alla vigilia della sfida, la squadra agli ordini di Stefano Pioli si allenerà al Viola Park alle ore 10.20 con i consueti 15 minuti di seduta aperti anche ai media.
Alle ore 14:00 invece, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, si terrà la conferenza stampa dell'allenatore e di un calciatore della Fiorentina. Alle ore 17:30, presso la sala stampa del Mapei Stadium di Reggio Emilia, incontreranno i giornalisti l'allenatore del Polissya, Mister Rotan, ed un calciatore. Alle 18:00, infine, sul terreno di gioco del Mapei Stadium, si svolgerà l’allenamento di rifinitura della squadra ucraina, i cui primi 15 minuti saranno aperti ai media.
