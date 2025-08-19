Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento al Viola Park

Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento al Viola Park
Oggi alle 09:05
di Redazione FV

Nuova giornata di allenamenti per la Fiorentina al Viola Park in vista della rifinitura di Conference League prevista per domani con la successiva partenza alla volta della Slovacchia, dove giovedì sera la squadra di Pioli è attesa dal Polissya per l'andata dello spareggio della competizione europea. Oggi i viola si ritrovano la mattina al centro sportivo di Bagno a Ripoli per una seduta tattica e fisica quando manca sempre meno al calcio d'inizio della stagione.