Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: alle 20:00 la sfida al Polissya

Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: alle 20:00 la sfida al PolissyaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Ci siamo: stasera alle ore 20:00 la Fiorentina affronterà il Polissya a Reggio Emilia per il ritorno degli spareggi di Conference League. I viola sono chiamati a confermare il risultato dell'andata così da accedere senza patemi al maxigirone del torneo. Come sempre vi racconteremo la sfida su FirenzeViola.it con diretta testuale e aggiornamenti, e su Radio FirenzeViola con la cronaca del nostro inviato Tommaso Loreto.