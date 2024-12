FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

© foto di Claudio Giovannini

Nonostante le attenzioni siano ancora rivolte alle condizioni di salute di Edoardo Bove, è già giornata di vigilia in casa Fiorentina, con i viola che domani sera saranno impegnati in un importante match da dentro o fuori contro l'Empoli, gara valida per gli Ottavi di Coppa Italia. Per questo motivo la squadra si allenerà quest'oggi, intorno alle ore 15:00, al Viola Park.